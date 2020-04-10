- Toplu Taşıma İzleme merkezi çıkan yangında büyük hasar aldı
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İtfaiye, Karabük, 3. Sayfa

- Toplu Taşıma İzleme merkezi çıkan yangında büyük hasar aldı

- Toplu Taşıma İzleme merkezi çıkan yangında büyük hasar aldı Karabük'te, Toplu Taşıma Denetim ve Akıllı Kart Kişiselleştirme Merkezi çıkan yangında büyük hasar aldı.

10.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:08
- Toplu Taşıma İzleme merkezi çıkan yangında büyük hasar aldı

- Toplu Taşıma İzleme merkezi çıkan yangında büyük hasar aldı

KARABÜK - Karabük'te, Toplu Taşıma Denetim ve Akıllı Kart Kişiselleştirme Merkezi çıkan yangında büyük hasar aldı.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde Balık pazarı mevkiinde bulunan Toplu Taşıma Denetim ve Akıllı Kart Kişiselleştirme Merkezi'nde yangında çıktı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangında binadan çıkan dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verirken, bağladıkları hortumla itfaiye gelinceye kadar yangına müdahale etmeye çalıştı. Kısa süre olay yerine gelen itfaiye ekipleri, biranda yükselen alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Çıkan yangında merkezde bulunan halk otobüslerinin takibinin yapıldığı güvenlik kamera sistemleri ile akıllı kart dolum cihazları yanarak kullanılamaz hale geldi. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili Polis ekipleri soruşturma başlattı.

- Toplu Taşıma İzleme merkezi çıkan yangında büyük hasar aldı

Kaynak: İHA

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