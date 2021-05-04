Tam kapanmada toplu taşıma izdihamı
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Tam kapanmada toplu taşıma izdihamı

İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR - Haberler | Yaşam

Tam kapanmada toplu taşıma izdihamı Tam kapanma sebebiyle toplu taşıma seferleri azalınca, otobüs ve minibüsler özellikle sabah saatlerinde tam kapasite sefer yaptı Bursa'da tam kapanma sebebiyle toplu taşıma araçlarında sınırlı seferlerle ulaşım sağlanırken, özellikle otobüs ve minibüslerde...

Tam kapanmada toplu taşıma izdihamı

Tam kapanma sebebiyle toplu taşıma seferleri azalınca, otobüs ve minibüsler özellikle sabah saatlerinde tam kapasite sefer yaptı

BURSA - Bursa'da tam kapanma sebebiyle toplu taşıma araçlarında sınırlı seferlerle ulaşım sağlanırken, özellikle otobüs ve minibüslerde sabah saatlerinde yaşanan kalabalık görenleri ürküttü.

Bursa'da, 17 günlük tam kapanma sebebiyle toplu taşıma araçlarında sınırlı seferlerle ulaşım sağlanıyor. Seferlerin azalmasıyla, özellikle aşı vurulmak ya da tedavi için hastanelere gitmek üzere toplu taşıma kullanan vatandaşlar, araçlarda yoğunluk oluşturuyor.

Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı ulaşım, görenleri ise ürkütüyor. Bursa'da bir yolcu minibüsünde yaşanan yoğunluk ise kameralar tarafından görüntülendi.

Bazı otobüs seferlerinde de sabah saatlerinde yoğunluk yaşanması sebebiyle Burulaş'ın sabah ve akşam seferlerine takviye yapılması istendi.

Tam kapanmada toplu taşıma izdihamı
Tam kapanmada toplu taşıma izdihamı
Tam kapanmada toplu taşıma izdihamı
Tam kapanmada toplu taşıma izdihamı
Tam kapanmada toplu taşıma izdihamı
Tam kapanmada toplu taşıma izdihamı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR

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