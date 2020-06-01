Toplu Taşıma Genelgesi Yayımlandı: %50 Sınırı Kaldırdı İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine toplu taşıma genelgesi gönderildi. Toplu taşıma genelgesi ile birlikte toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde %50 oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatı yürürlükten kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine toplu taşıma genelgesi gönderildi. Toplu taşıma genelgesi ile birlikte toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde %50 oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatı yürürlükten kaldırıldı.

Otobüslerdeki %50 Sınırı Kaldırdı

Sozcu.com.tr'nin aktardığı habere göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede tüm şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatın yürürlükten kaldırılmasına karar verildiği yazmakta.

Genelgede ayrıca şu cümlelere yer verildi:

"Şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ekte gönderilen rehberler doğrultusunda gerçekleştirilmesi. Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) ile İlgili Alınması Gereken Önlemlerin yine toplu taşıma araçlarında (metro, metrobüs, körüklü otobüs vb.) güvenli mesafe kurallarına uymak koşulu hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceğinin İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak kararlar ve konulacak kurallar doğrultusunda belirlenmesine karar verilmiştir."

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada hangi yasakların kaldırıldığını açıklamıştı. Hangi yasakların kaldırıldığına burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.