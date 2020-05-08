HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Toplu taşıma esnafına 5,5 milyon liralık ilk ödeme yapıldı

Toplu taşıma esnafına 5,5 milyon liralık ilk ödeme yapıldı
08.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:18

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince toplu taşıma esnafına "can suyu" olacak 17 milyon 600 bin TL'lik desteğin 5,5 milyon liralık ilk dilimi bugün hesaplara yatırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince toplu taşıma esnafına "can suyu" olacak 17 milyon 600 bin TL'lik desteğin 5,5 milyon liralık ilk dilimi bugün hesaplara yatırıldı.

Korona virüs döneminde vatandaşları ve esnafı rahatlatacak çalışmalar üreten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından toplu taşıma esnafına önemli katkı sağlayacak olan ödemeler için ilk adım atıldı. Bu kapsamda Kocaeli genelinde 2 bin 180 toplu taşıma esnafını ilgilendiren 17 milyon 600 bin TL'lik desteğin ilk dilimi hesaplara yatırıldı. Yapılan destek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt bir araya geldi. Toplantıda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma esnafına can suyu olacak desteğin ilk dilimi bugün toplu taşıma esnafının hesaplarına yatırıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, "Salgının ardından işyerleri kapatıldı. Bu süreçte yüzde 50 kapasite sınırlaması getirilen hem de sefer sayısına devam eden tek esnafımız toplu taşıma esnafımız. Onlar hem müşteri kaybettiler, hem de insanlar sokağa çıkmamasına rağmen çalışmaya devam ettiler. Biz bu durumu fark ettiğimizde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a bu konuyu ilettik, rakamları kendisine sunduk ve bu esnafımızın acilen desteklenmesi gerektiğini kendisi ile paylaştık. Başkanımız da Ankara'da ilgili bakanlarla görüştü. Cumhurbaşkanımız ile bir video konferans toplantısı yapan Başkanımız Tahir Büyükakın, bu toplantıda bu esnafımızın durumunu Cumhurbaşkanımıza iletti" dedi.

Görüşmenin ardından kısa sürede karar alındığını ifade eden Genel Sekreter Gündoğdu; "Türkiye Büyük Millet Meclisimiz toplandı. ve esnafımıza yardım yapılacağına dair bir karar alındı. Karar Resmi Gazete'de yayınlanarak kanunlaştı. Bu kanun hükmü özel sektörde toplu taşıma yapan, belediyemizden ruhsat alan ve izinli çalışan esnafımıza Meclis kararıyla yardım ve destek de bulunabileceğine ilişkin hükümler içeriyordu. Bu kanun yayınlanır yayınlanmaz biz hemen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırdık ve esnafımıza toplamda 17 milyon 600 bin TL destek yapılmasına karar verildi. Toplamda 17 milyon 600 bin TL desteğin ilk dilimi, 5.5 milyon lira bugün ödenecek" diye konuştu.

Toplu taşıma esnafının zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ise, "Kocaeli genelinde 2 bin 180 esnafımız ciddi anlamda mağdur olmuştur. Günlük 600 bin yolcu sayımız, salgının etkisiyle 80 bine düşmüştür. Biz diğer esnaf gruplarına göre kamu adına görev yapıyor ve risk alarak sefer sayılarımızı hiç aksatmadan görevimize devam ediyoruz. Bizim ciddi anlamda maddi bir zararımız vardı. Bu zararın karşılaşması anlamında başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve Genel Sekreterimiz Balamir Gündoğdu çok önemli bir çalışma yaptı. Türkiye'de öncü oldular. Yapılan destekleme esnafımıza can suyu olacak. Esnafımız bu zor günlerde rahat bir nefes alacak. Emeği geçen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve Genel Sekreterimiz Balamir Gündoğdu'ya teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu Ekonomi
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak Ekonomi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları Ekonomi
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih ediyor Ekonomi
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih...
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz Ekonomi
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz
Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor Ekonomi
Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor
Dün tarihi zirve sonrası BDDK'nın hamlesiyle çakılan dolar 7,10 seviyesinden işlem görüyor
Dün tarihi zirve sonrası BDDK'nın hamlesiyle çakılan dolar 7,10 seviyesinden işlem görüyor
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor
Motorine 7 kuruş indirim geldi
Motorine 7 kuruş indirim geldi
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
Son Dakika: 7,26'dan işlem gören dolar, tarihi rekorunu kırdı
Son Dakika: 7,26'dan işlem gören dolar, tarihi rekorunu kırdı
396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Hüseyin İnan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Tarkan Müge Anlı Irrfan Khan Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Ersun Yanal Bülent Uygun Mert Hakan Yandaş Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Karar Kadın Mayıs İngiltere
Şu an buradasınız: Toplu taşıma esnafına 5,5 milyon liralık ilk ödeme yapıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 13:51:24. #1.14#
title