Toplu taşıma esnafına 5,5 milyon liralık ilk ödeme yapıldı
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Toplu taşıma esnafına 5,5 milyon liralık ilk ödeme yapıldı

Toplu taşıma esnafına 5,5 milyon liralık ilk ödeme yapıldı
08.05.2020 11:56 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:56

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince toplu taşıma esnafına "can suyu" olacak 17 milyon 600 bin TL'lik desteğin ilk dilimi bugün hesaplara yatırıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının ardından vatandaşların ve esnafın menfaatini yönelik çalışmalar üreten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından, toplu taşıma esnafına "can suyu" olacak destek için ilk adım atıldı. Bu kapsamda Kocaeli genelinde 2 bin 180 toplu taşıma esnafını ilgilendiren 17 milyon 600 bin TL'lik desteğin ilk dilimi hesaplara yatırıldı.

TOPLAMDA 17 MİLYON 600 BİN TL DESTEK

Salgının başladığı ilk günden bugüne kadar yapılan kontrol ve denetimlerde, bulaşıcı hastalıktan önce günlük ortalama 600 bin civarında olan yolculuk sayısı bulaşıcı hastalık salgınından sonra yüzde 85 azaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, meclisi 22 Nisan Çarşamba günü olağanüstü toplantıya çağırmış, koronavirüs (COVİD-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerini azaltmak üzere hazırlanan projeleri meclis onayına sunmuştu. Mecliste 600 binden 80 bin rakamına düşen yolculuk sayısı ile toplu taşıma esnafına bu zor günlerde seferlerine devam edebilmesi için 17 milyon 600 bin TL'lik destek kararı alındı.

İLK ÖDEME YAPILDI

Kocaeli genelinde 2 bin 180 toplu taşıma esnafını ilgilendiren 17 milyon 600 bin TL'lik destek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma esnafına can suyu olacak desteğin ilk dilimi bugün toplu taşıma esnafının hesaplarına yatırıldı.

"ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ"

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu; "Salgının ardından işyerleri kapatıldı. Bu süreçte yüzde 50 kapasite sınırlaması getirilen hem de sefer sayısına devam eden tek esnafımız toplu taşıma esnafımız. Onlar hem müşteri kaybettiler, hem de insanlar sokağa çıkmamasına rağmen çalışmaya devam ettiler. Biz bu durumu fark ettiğimizde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın Bey'e bu konuyu ilettik, rakamları kendisine sunduk ve bu esnafımızın acilen desteklenmesi gerektiğini kendisi ile paylaştık. Başkanımız da Ankara'da ilgili bakanlarla görüştü. Cumhurbaşkanımız ile bir video konferans toplantısı yapan Başkanımız Tahir Büyükakın, bu toplantıda bu esnafımızın durumunu Cumhurbaşkanımıza iletti" ifadelerini kullandı.

"KISA SÜREDE KARAR ALDIK"

Görüşmenin ardından kısa sürede karar alındığını ifade eden Genel Sekreter Gündoğdu; "Türkiye Büyük Millet Meclisimiz toplandı. Ve esnafımıza yardım yapılacağına dair bir karar alındı. Karar Resmi Gazete'de yayınlanarak kanunlaştı. Bu kanun hükmü özel sektörde toplu taşıma yapan, belediyemizden ruhsat alan ve izinli çalışan esnafımıza Meclis kararıyla yardım ve destek de bulunabileceğine ilişkin hükümler içeriyordu. Bu kanun yayınlanır yayınlanmaz biz hemen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırdık ve esnafımıza toplamda 17 milyon 600 bin TL destek yapılmasına karar verildi" dedi.

"DİĞER BELEDİYELERE ÖRNEK OLDUK"

Toplu taşıma esnafına verilen desteğin ilk diliminin bugün ödeneceğini belirten Genel Sekreter Balamir Gündoğdu; "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak birçok konuda olduğu gibi yine bu konuda da Türkiye'ye örnek ve öncü bir faaliyet gösterdik. Diğer belediyelere de bu konuda destek vermeye başladık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yine Türkiye'ye örnek olmuş bir çalışmaya imza attı. Toplamda 17 milyon 600 bin TL desteğin ilk dilimi, 5.5 milyon lira bugün ödenecek" şeklinde konuştu.

"ESNAFIMIZ RAHAT BİR NEFES ALACAK"

Toplu taşıma esnafının zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ise "Kocaeli genelinde 2 bin 180 esnafımız ciddi anlamda mağdur olmuştur. Günlük 600 bin yolcu sayımız, salgının etkisiyle 80 bine düşmüştür. Biz diğer esnaf gruplarına göre kamu adına görev yapıyor ve risk alarak sefer sayılarımızı hiç aksatmadan görevimize devam ediyoruz. Bizim ciddi anlamda maddi bir zararımız vardı. Bu zararın karşılaşması anlamında başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve Genel Sekreterimiz Balamir Gündoğdu çok önemli bir çalışma yaptı. Türkiye'de öncü oldular. Yapılan destekleme esnafımıza can suyu olacak. Esnafımız bu zor günlerde rahat bir nefes alacak. Emeği geçen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve Genel Sekreterimiz Balamir Gündoğdu'ya teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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