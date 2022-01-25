Toplu taşıma duraklarında dışarıda kar, içeride arıza engeli - Haberler
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Toplu taşıma duraklarında dışarıda kar, içeride arıza engeli

Toplu taşıma duraklarında dışarıda kar, içeride arıza engeli

Dün İstanbul'da gerçekleşen yoğun kar yağışının olumsuz etkileri devam ediyor.

İSTANBUL (İHA) - Dün İstanbul'da gerçekleşen yoğun kar yağışının olumsuz etkileri devam ediyor. Toplu taşıma duraklarında dışarıda kar, içeride arıza engeli dikkatleri çekti.

İstanbul'da yoğun kar yağışının olumsuz etkileri devam ediyor. Metrobüs Zincirlikuyu durağına çıkan yürüyen merdivenler kardan dolayı çalışmazken, metro durağına gitmek için kullanılan yürüyen bantların da arıza nedeniyle çalışmadığı görüldü.

(İHA)

Toplu taşıma duraklarında dışarıda kar, içeride arıza engeli

Toplu taşıma duraklarında dışarıda kar, içeride arıza engeli

Toplu taşıma duraklarında dışarıda kar, içeride arıza engeli

Toplu taşıma duraklarında dışarıda kar, içeride arıza engeli

Toplu taşıma duraklarında dışarıda kar, içeride arıza engeli

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, kar, Yerel, Güncel, Haber

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