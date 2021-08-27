TOPLU TAŞIMA BELGESİ İÇİN BAŞVURAN 5 BİN 315 KİŞİNİN ALKOL VE UYARICI MADDE TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin, 141 bin 350 toplu taşıma şoför adayına yaptığı, alkol ve uyarıcı madde testinde 5 bin 315 kişinin sonucu pozitif çıktı.

- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin, 141 bin 350 toplu taşıma şoför adayına yaptığı, alkol ve uyarıcı madde testinde 5 bin 315 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Ağustos Ayı UKOME toplantısında, 9 Eylül'de ders başı yapacak okulların ilk haftasında gerçekleştirilecek eylem planında yapılan sunum, 'toplu taşıma belgesi' başvurularıyla ilgili çarpıcı sonucu ortaya çıkardı.

İBB'nin il sağlık müdürlüğü ile birlikte, taksi, dolmuş, minibüs, servis ve otobüs şoför adaylarına, "Toplu Taşıma Araç Kullanım Belgesi" alabilmesi için psikotrop uyarıcı madde ve alkol testi yapıldığı belirtildi.Bu kapsamda 2019 Ağustos tarihinden itibaren, 141 bin 350 şoför adayına test yapıldığı 5 bin 315'inin sonucunun pozitif çıkması üzerine şoförlük yapması engellendiği açıklandı.

"5 BİN 315 TANESİNİN POZİTİF SONUÇLANDI"

Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Barış Yıldırım, "Şimdiye kadar, sadece okul servis şoför adayları değil genel olarak 141 bin 350 şoför adayına bağımlılık testi yaptırdık. Adına Psikotrop muayene diyoruz. Bunlardan da 5 bin 315 tanesinin pozitif sonuçlandı. Yüzde 3,5 - 4'e tekabül ediyor maalesef" dedi.

- Şahin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı