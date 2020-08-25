Toplu taşıma araçlarında 'virüs' uyarısı yapan şoförlere şiddet arttı
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Toplu taşıma araçlarında 'virüs' uyarısı yapan şoförlere şiddet arttı

Toplu taşıma araçlarında 'virüs' uyarısı yapan şoförlere şiddet arttıKORONAVİRÜS tedbirlerini hiçe sayıp, maske takmadan ya da burun altına takarak toplu taşıma araçlarını kullanan bazı yolcuların, kendilerini uyaran otobüs şoförleri ya da istasyon görevlilerine sözlü ya da fiziksel...

25.08.2020 10:05 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:13

Toplu taşıma araçlarında 'virüs' uyarısı yapan şoförlere şiddet arttı

KORONAVİRÜS tedbirlerini hiçe sayıp, maske takmadan ya da burun altına takarak toplu taşıma araçlarını kullanan bazı yolcuların, kendilerini uyaran otobüs şoförleri ya da istasyon görevlilerine sözlü ya da fiziksel şiddet uygulaması olayları İzmir'de artış gösterdi. Konak ilçesinde, maskelerini burun altına takan 2 kişi kendilerini uyaran otobüs şoförüyle tartışırken, kavga çıkmasını çevredekiler ve diğer otobüs şoförü önledi. Bayraklı ilçesinde ise eşiyle birlikte otobüse binen bir kişi, tedbirler kapsamında otobüsün kapasitesinin dolduğunu ve başka yolcu alamayacağını söyleyen otobüs şoförü tartışıp, araçtan inmedi.

Koronavirüs ile mücadele edebilmek için birçok karar ve tedbir alınırken, maske kullanma zorunluluğu da bunlardan biri oldu. Uzmanlar, özellikle kapalı alanlarda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanmanın önemine değinirken, İzmir'de bu kuralları hiçe sayıp, kendilerini uyaran otobüs şoförleri ya da istasyon görevlileriyle tartışan yolcuların sayısı artış gösterdi. Konak ilçesindeki bir otobüste, 2 genç erkek, maskelerini burun altına takmamalarını söyleyerek kendilerini uyaran otobüs şoförüyle tartıştı. Diğer yolcular, "Şoför işini yapıyor" diyerek gençlere tepki gösterirken, şoförün üzerine yürüyen gençleri, aktarma merkezindeki diğer meslektaşları sakinleştirdi.

Bayraklı ilçesinde de bir yolcu, koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüse alınan yolcu sayısına kısıtlama getirildiğini ve kapasitenin dolduğunu söyleyen otobüs şoförüyle tartıştı. Eşiyle birlikte otobüse binmekte ısrar eden vatandaş, "İnmiyorum ulan" diyerek, araca bindi.

'OTOBÜS ŞOFÖRLERİ VAZİFELERİNİ YAPIYORLAR'

İzmirliler, son zamanlarda otobüs şoförleri ve istasyon görevlilerine yönelik artan koronavirüs şiddetiyle ilgili yaşananlara tepki gösterdi. Vatandaşlardan Turgut Cengi, maske kuralının halk sağlığı açısından çok önemli olduğunu belirtip, "Otobüs şoförleri hem kendi vazifelerini yapıyorlar hem de insanları uyararak halkın sağlığını koruyorlar. Birçok şoför sağ olsun, vatandaşları uyarıyor. Yolcular ise bazen terbiyesizlik yapıyorlar. Bizler de, arabada oturan kişiler olarak şoförden yana tavır alıyoruz. 'Maskeni tak' diyoruz. Ayrıca, kalabalık şekilde oturanları da oturtmuyoruz. Sonuçta söz konusu olan şey bizlerin sağlığıdır. Kuralların bilinçli bir şekilde uygulanması çok güzel. Herkesten bu kurala uymalarını istiyorum. Eğer bu kurallara uymasak, virüs daha çok can alır" dedi.

'SEN NE KARIŞIYORSUN, İSTEDİĞİMİ YAPARIM'

Bir diğer yolcu Zafer Akyalı da, "Bu konuda ben de duyarlı davranmaya çalışıyorum. Ben de tartışmalara şahit oldum. Fiziksel temasa kadar gidecekti neredeyse. İnsanlar kendilerini düşünmüyorsa, binlerce diğer insanı düşünmesi lazım. Bu manevi açıdan da büyük vebaldir. Otobüste benim yaşlarımdaki maske takmayan genç birisini, 'Kendini düşünmüyorsan, buradaki yaşlıları düşünmek durumundasın' diyerek uyardı. O da 'Sana ne, sen ne karışıyorsun, ben istediğimi yaparım' diye karşılık verdi. Bunun üzerine müdahale etmek zorunda kaldım" diye konuştu.

'O ENTÜBE HASTALARI GÖRSÜNLER DE MASKE TAKMASINLAR'

Vatandaşlardan Ümit Ünlü ise koronavirüs nedeniyle hastanede 8 gün yatarak tedavi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bir kere o entübe hastaların halini görsünler de ondan sonra maske takmamaya devam etsinler, başka da birşey demiyorum. Ben otobüs şoförü olsam, o insanları otobüsten aşağı atarım. İnsanlar duyarlı olmalılar. Belediye otobüslerinin şoförleri olsun, şehirlerarası otobüslerin şoförleri olsun bizlerin sağlığı için uyarıyorlar"

Toplu taşıma araçlarında 'virüs' uyarısı yapan şoförlere şiddet arttı

Kaynak: DHA

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