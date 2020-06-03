Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda dikkat çeken yoğunluk
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Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda dikkat çeken yoğunluk

Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda dikkat çeken yoğunluk 1 Haziran itibariyle normal hayatın başlamasının ardından mesai saati bitiminde toplu taşıma ve bazı duraklarda dikkat çeken yoğunluklar oluştu.

03.06.2020 03:33 | Son Güncelleme: 03.06.2020 03:38

Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda dikkat çeken yoğunluk

İSTANBUL - 1 Haziran itibariyle normal hayatın başlamasının ardından mesai saati bitiminde toplu taşıma ve bazı duraklarda dikkat çeken yoğunluklar oluştu.

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle insan hareketliliği azaltılmış, 1 Haziranda normal hayata geçişle birlikte insan hareketliliği gözle görünür oranda artmaya başladı. Mesai bitimiyle birlikte toplu taşıma araçlarında ve bazı duraklarda oluşan yoğunluk dikkat çekti. Bazı duraklarda sosyal mesafe hiçe sayıldığı görülürken, bazı duraklarda ise vatandaşlar sosyal mesafeye uygun şekilde bekledikleri görüldü. Metrobüs ve duraklarda birbirine bağlayan üst geçitlerde dikkat çeken yoğunluklar oluştu. Özellikle iş çıkış saatiyle başlayan yoğunluk Yenibosna metrobüs ve toplu taşıma duraklarında yoğunluğun yaşandığı görüldü.

Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda dikkat çeken yoğunluk

Kaynak: İHA

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