Toplu Taşıma Araçlarında "Normalleşme Denetimi"
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Toplu Taşıma Araçlarında "Normalleşme Denetimi"

Toplu Taşıma Araçlarında 'Normalleşme Denetimi'
Habermetre - Haberler | Toplum

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz 2021 itibariyle başlayan "Normalleşme Dönemi" dolayısıyla kısıtlamaların tamamen kaldırılmasının olumsuz sonuçlar doğurmasının önüne geçmek için şehir içi toplu taşıma araçlarında...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz 2021 itibariyle başlayan "Normalleşme Dönemi" dolayısıyla kısıtlamaların tamamen kaldırılmasının olumsuz sonuçlar doğurmasının önüne geçmek için şehir içi toplu taşıma araçlarında maske, mesafe ve temizlik konularında denetimler gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, zabıta ekipleri toplu taşımalarda denetimler gerçekleştirerek araç şoförlerine maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Kentin farklı noktalarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı minibüs ve otobüslere yönelik denetim gerçekleştiren ekipler, şoförleri maskesiz yolcu alınmaması yönünde uyarırken vatandaşlara ise yaklaşan kurban bayramı öncesi tedbirleri elden bırakmayarak bayramı ailelerimizle birlikte huzur içerisinde geçirelim uyarısı yapıldı.

"Normalleşme Dönemi" öncesinde 65 yaş üstü vatandaşlar ile 18 yaş altı gençlerin toplu taşıma araçlarını kullanmaları kısıtlanırken 1 Temmuz'dan itibaren bu kısıtlama tamamen kaldırıldı. Kamuda normal düzene geçilirken tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu, koltuk, kapasite sınırlandırmalarına son verildi. Bu durumun toplu taşımada yoğunluk yaşanmasına neden olacağını öngören zabıta ekipleri, toplu taşımada denetimlerini artırarak halk sağlığını ön planda tutuyor.

Kaynak: Habermetre

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