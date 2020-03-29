Toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemleri
Halk otobüsleri Otobüs içinden detaylar İSTANBUL - Toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemleri.
29.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:57
Halk otobüsleri
Otobüs içinden detaylar
İSTANBUL - Toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemleri
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Kaynak: AA