Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (2)
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Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (2)

09.11.2020 09:26 | Son Güncelleme: 09.11.2020 09:29
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (2)

Fatih'te İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

Fatih'te İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esenyurt, Beyoğlu,  Fatih, Kadıköy, Sarıyer, Üsküdar, Beykoz,Küçükçekmece, Şişli ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Denetim noktasında resmi ve sivil ekipler sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Fatih, Vatan Caddesi girişinde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.   

Maltepe Zümrütevler'de yapılan denetimlerde ekipler yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu. Denetim noktasında durdurulan bir minibüste 4  fazla yolcu alan minibüs sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Minibüs sürücüsü Hacı Salman, "Fazla yolcu alındığı için işlem yapılıyor. Onları da öğrenci oldukları için alıyoruz. Okula gdiyorlardı, keşke almasaydım" dedi. Ceza kesilmesine tepki gösteren Salman, "Metrobüste, metro'a hastalık yok mu? Bu hastalık sadece minibüslerde mi kapılıyor? Diğer toplu taşıma araçlarına baksınlar" diye konuştu.

6 fazla yolcu alan Taylan Yıldırım, "Yolcular da bu işten rahatsız biz de rahatsız. Yapacak bir şey yok. Polis yazıyor, minibüsçü alıyor. Değişen bir şey var mı? Suç bende mi?" diye konuştu. BEYOĞLU'NDA KORONAVİRÜS DENETİMİBeyoğlu'nda denetim yapan trafik polisleri,  otobüs ve taksileri tek tek durdurarak maske takılması, sosyal mesafeye uyulması ve araçların ilaçlanması konusunda uyarılarda bulundu. Ekiplerin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. 

 


- İstanbul
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (2)
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (2)
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (2)
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (2)
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cengiz ÇOBAN

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Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
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