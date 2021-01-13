Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
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Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

13.01.2021 08:56 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:15
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Haber-KameraCengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarına yapılan denetimler sürüyor.

Haber-KameraCengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarına yapılan denetimler sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Eyüpsultan, Beşiktaş, Ataşehir, Şişli, Küçükçekmece, Beykoz ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Kadıköy Bostancı Köprüsü üstünde koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüs, minibüs ve taksiler tek tek durdurarak denetlendi. Polis ekipleri, maske ve sosyal mesafe kontrolü yaptı.


Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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