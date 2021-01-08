Son dakika haberleri: Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
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Son dakika haberleri: Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

08.01.2021 09:03 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:11
Son dakika haberleri: Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetim yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetim yapıldı. Ekipler otobüs ve minibüslere binerek maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Kadıköy Bostancı Köprüsü'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüs, minibüs ve taksiler tek tek durdurularak denetlendi. Polis ekipleri, maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda yolculara ve şoförlere uyarılarda bulundu.

 


Son dakika haberleri: Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri: Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri: Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri: Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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