TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ İstanbul'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında trafik ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

İstanbul'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında trafik ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, yolcu sayıları ile yolculardaki maske kullanımını kontrol etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında toplu taşıma araçlarında denetimlerde bulundu.

Kartal Spor Caddesi'ndeki denetimlerde polis ekipleri, otobüs ve minibüsleri durdurarak, yolcu sayısı ile maske kontrolünde bulundu.

Bir minibüs şoförü, 'Çok güzel bir uygulama. Bunun için teşekkür ediyoruz. Devamlı maske kullanıyoruz ve fazla yolcu almıyoruz dedi.

Kaynak: DHA