Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde denetim yaptı.

30.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:34
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde denetim yaptı.

Ekipler, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldığı önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarındaki yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alıp almadığını kontrol etti.

İçişleri Bakanlığı'ndan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilin valiliğine gönderilen ticari taksilerle ilgili genelgeye göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidildi. Bu kapsamda da ticari taksilerin genelgeye uyup uymadıkları ekipler tarafından denetlendi.

Trafik ekipleri, araç sürücülerine İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin genelgesi hakkında bilgi verdi. Genelgeye uymayan sürücülere cezai işlim uygulandı.

Öte yandan toplu taşıma araçlarında bulunan yolcular da konu hakkında bilgilendirildi.

Denetimler gün boyu sürecek.

Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı

Kaynak: AA

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Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı

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