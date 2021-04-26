Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (1)
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Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (1)

Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY'de İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

KADIKÖY'de İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Ekipler minibüs ve otobüslerde tek tek dezenfektan kontrolü yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Sarıyer, Bakırköy, Beykoz, Eyüp, Esenyurt, Beşiktaş ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

DEZENFEKTAN KONTROLÜ YAPTIDenetim noktalarından biri de Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ydi. Ekipler sürücülerin evrak kontrolü yaparken, maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığıda kontrol etti. Polis araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı konusunda uyarı yaptı. Denetimleri sıklaştıran ekipler minibüs ve otobüslerdeki dezenfektanları tek tek kontrol etti. 


Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (1)
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (1)
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (1)
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (1)
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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