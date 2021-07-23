Toplu taşıma araçlarında klima denetimi
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Toplu taşıma araçlarında klima denetimi

Toplu taşıma araçlarında klima denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, kentte bulunan özel halk otobüsleri ve belediye ait otobüslerde "klima" denetimi yaptı.

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, kentte bulunan özel halk otobüsleri ve belediye ait otobüslerde "klima" denetimi yaptı.

Termometrelerin zaman zaman 45 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da vatandaşların sağlığını ve rahatını düşünen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirdi. Şanlıurfa'da artan sıcakları göz önünde bulunduran zabıta ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçlarında seyahat eden vatandaşların da talepleri doğrultusunda özel halk otobüslerinde ve belediyeye ait otobüslerin klimalarını denetledi. Otobüslerin içine girerek şoförü klima konusunda uyaran ekipler, klimaların çalışıp çalışmadığını da kontrol ederek vatandaşların rahat ve konforlu bir ulaşım hakkı olduğunun altını çizdi. - ŞANLIURFA

Toplu taşıma araçlarında klima denetimi
Toplu taşıma araçlarında klima denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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