TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DENETİM
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TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DENETİM

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Haber-KameraCengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Haber-KameraCengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı. Sürücüler ile yolcuların kurallara uyup uymadığı kontrol edilirken, duraklarda zaman zaman sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Beyoğlu, Fatih, Ataşehir, Sarıyer, Bakırköy, Beykoz, Eyüp, ve Kağıthane ilçelerindeki kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

Denetim noktalarından biri de Kadıköy Bostancı köprü üzerinde yapıldı. Ekipler sürücülerin evrak kontrolünü yaparken, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını da kontrol etti. Polis, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyarıda bulundu. Topu taşıma araçlarında denetimler devam ederken,durakta toplu taşıma binmek isteyen vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DENETİM
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DENETİM
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DENETİM
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DENETİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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