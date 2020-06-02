Toplu taşıma araçlarında daha önce belirlenen standartlar yeniden düzenlendi Yüzde 50 yolcu alama zorunluluğu kaldırıldı.

Yüzde 50 yolcu alama zorunluluğu kaldırıldı. Toplu taşıma araçlarında daha önce belirlenen standartlar yeniden düzenlendi.

1 Haziran tarihiyle birlikte yeni normal hayata başladık. Haftalardır süren salgın tedbirlerinin bazıları hafifletildi, bazıları da kaldırıldı. Bununla ilgili bir düzenleme de toplu taşıma araçlarına geldi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle, şehir içi toplu taşıma araçları ve personel servislerinin yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimat yürürlükten kaldırıldı.

Genelgeye göre, minibüs, dolmuş, halk otobüsü ve belediye otobüsleri gibi kent içi ulaşım araçlarına ayakta yolcu alınmayacak. Bu araçlarda karşılıklı dörtlü koltukların ikisi kullanılmayacak, yolcular yüz yüze gelmeyecek şekilde çapraz oturacak.

Metro, metrobüs ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınıp alınmayacağı, güvenli mesafe kurallarına uyma koşuluyla hangi oranda ayakta yolcu alınabileceği ise il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarının kararı doğrultusunda belirlenecek.

(İHA)

Kaynak: İHA