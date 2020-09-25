Toplu taşıma araçlarına yolcu kapasite etiketleri yerleştiriliyor
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Toplu taşıma araçlarına yolcu kapasite etiketleri yerleştiriliyor

25.09.2020 10:24 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:29
Toplu taşıma araçlarına yolcu kapasite etiketleri yerleştiriliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 vakalarının artmasını önlemek amacıyla toplu taşıma araçlarında yolcu kapasitesinin yeniden düzenlenmesi üzerine ek önlemler alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 vakalarının artmasını önlemek amacıyla toplu taşıma araçlarında yolcu kapasitesinin yeniden düzenlenmesi üzerine ek önlemler alıyor. EGO Genel Müdürlüğü, Başkent'te hizmet veren EGO otobüsleri başta olmak üzere ANKARAY ve Metro vagonlarına yolcu taşıma kapasitelerine ilişkin bilgilendirme etiketleri yapıştırmaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınının bulaşma riskini azaltmak amacıyla ek önlemler almaya devam ediyor.

EGO Genel Müdürlüğü, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda vatandaşların en az 1 metre sosyal mesafe kuralına uyması için EGO'ya ait toplu taşıma araçlarına zemin yapıştırmalarının ardından, yolcu taşıma kapasitelerine ilişkin bilgilendirme etiketleri de yapıştırıyor.

Toplu taşıma araçlarında yeni düzen

Başkentlilerin günlük olarak kullandığı toplu taşıma araçlarına yerleştirilen uyarıcı nitelikteki bilgilendirme etiketleri, yolcuların ayakta ve oturma sayılarına ilişkin rakamları gösteriyor.

Sosyal mesafe kurallarına uyulmasını sağlamaya yönelik önlemleri artıran EGO Genel Müdürlüğü, otobüslerde farklı model ve yaştaki araçlar için belirlenen oranları ayrı ayrı etiketler hazırlayarak yerleştiriyor.

Otobüs ve raylı sistemlerde yolcu taşıma kapasiteleri

EGO'ya ait bin 547 araçlık filoda yer alan bin 101 solo otobüs ile 446 körüklü otobüse toplam bin 993 adet uyarıcı etiket yerleştirildi. ANKARAY'da hizmet veren 33 vagona 66 adet, Metro'da ise 324 vagona, toplam 648 adet yolcu kapasitesine ilişkin bilgilendirme etiketleri yerleştirilmeye devam ediyor.

Başkent'te otobüsleri kullanan vatandaşlar, fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde araç ruhsatlarında yazılı olan koltuk kapasitesi kadar yan yana oturabilecek. Yeni düzenlemeyle bu süreçte otobüslerde araç ruhsatlarında yazılı olan ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 30'u kadar, Raylı sistemlerde ise (ANKARAY ve Metro) ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar ayakta yolcu taşınabilecek. - ANKARA

Toplu taşıma araçlarına yolcu kapasite etiketleri yerleştiriliyor
Toplu taşıma araçlarına yolcu kapasite etiketleri yerleştiriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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