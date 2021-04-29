Son dakika haberi! TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KORONAVİRÜS DENETİMİ -1 Beşiktaş

Gelen son dakika haberlerine göre MALTEPE'de İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

MALTEPE'de İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Ekipler durdukları minibüs ve otobüslerde sosyal mesafe ve maske uyarıları yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Beyoğlu, Fatih Kadıköy, Sarıyer, Bakırköy, Beykoz, Eyüp, Esenyurt, Beşiktaş ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

SOSYAL MESAFE VE MASKE UYARILARI YAPTI

Maltepe'de D-100 Karayolu üzerinde de denetim yapıldı. Ekipler sürücülerin evraklarını kontrol ederken, maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı da kontrol etti. Polis araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı konusunda sık sık uyarılarında bulundu.

BEŞİKTAŞ'TA TOPLU TAŞIMA DENETİMİ

Beşiktaş'ta da toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak denetlendi. Koronavirüs denetimleri kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Otobüs, taksi ve minibüsler durdurularak denetlendi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı