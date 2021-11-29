Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği ve Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği ile ilgili Değişiklik Duyuru.
Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği ve Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği ile ilgili Değişiklik Duyuru. İstasyon Mah. 1. Cad. No: 54/Ainfo@mardin. bel. tr.
Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği ve Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği ile ilgili Değişiklik Duyuru. İstasyon Mah. 1. Cad. No: 54/Ainfo@mardin. bel. tr
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