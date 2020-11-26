Toplu taşıma araçları ve taksilerde Korona virüs denetimi
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Toplu taşıma araçları ve taksilerde Korona virüs denetimi

26.11.2020 12:28 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:10

Toplu taşıma araçları ve taksilerde Korona virüs denetimi Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri toplu taşıma araçları ve taksilerde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Toplu taşıma araçları ve taksilerde Korona virüs denetimi

ESKİŞEHİR - Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri toplu taşıma araçları ve taksilerde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen talimat doğrultusunda, toplu taşıma araçları ve taksilerde Korona virüs denetimi yapıldı. Denetim noktasında resmi ekipler sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, yolcuların da HES kodlarını, maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadıklarını kontrol etti. Eskişehir'in Yunus Emre Caddesinde yapılan kontrollerde bir çok otobüs ve dolmuş durduruldu. Kurallar konusunda yolcuları kontrol eden ekipler, aynı zamanda Korona virüs tedbirleri konusunda yolcuları bilgilendirdi. Tedbirler, Eskişehir'in bir çok noktasında devam ederken, sürücü ve yolcuların kurallara uyarak yolculuk yaptığı da gözlerden kaçmadı.

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Toplu taşıma araçları ve taksilerde Korona virüs denetimi
Toplu taşıma araçları ve taksilerde Korona virüs denetimi
Toplu taşıma araçları ve taksilerde Korona virüs denetimi
Toplu taşıma araçları ve taksilerde Korona virüs denetimi
Toplu taşıma araçları ve taksilerde Korona virüs denetimi
Toplu taşıma araçları ve taksilerde Korona virüs denetimi
Toplu taşıma araçları ve taksilerde Korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TEKİN

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