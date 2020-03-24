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Koronavirüs, Güncel

Toplu taşıma araçları kapasitesi %50'nin altına düşüyor

İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında gönderdiği ek genelge ile marketlerin çalışma saati ve marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısı düzenlendi.

24.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:01
Toplu taşıma araçları kapasitesi %50'nin altına düşüyor

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelge ile birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ettiği belirtildi.

Genelgede, Covid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarıntoplu olarak bulunduğu mekanlar olduğu tekrar hatırlatıldı.

Bu nedenle devletin tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir alındığı ve bu kapsamda uyulması gereken kuralların belirlenerekvatandaşlarlapaylaşıldığı ifade edildi.

Yaşanan salgının biran önce engellenmesi için marketler ile şehir içi ve şehirler arası yolcu taşıma araçları için ilave tedbirlerin alınması gerekli görüldüğü belirtilen genelgede alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

İl/ilçelerde tüm marketler 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekecek.

Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak.

İl/ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edecek; araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.

Kaynak: Bültenler

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