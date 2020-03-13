Toplu Taşıma araçları dezenfekte ediliyor Malatya Büyükşehir Belediyesi de dezenfekte ve hijyen konularında vatandaşların tedirgin olmamaları için yoğun olarak kullanılan alanlar ile toplu taşıma araçlarında gerekli çalışmaları başlattı.

Ülkemizde ilk virüsün görülmesi ile birlikte MOTAŞ'a ait Trambüs, Otobüsler ile özel Halk Otobüsleri ve duraklarda dezenfekte çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi ayrıca toplu taşımada yoğun olarak kullanılan minibüslerin de dezenfekte edilmesi için ilaçlama çalışmalarına başladı.

İnce: 233 aracımızın tamamını dezenfekte ediyoruz

Minibüslerin dezenfekte çalışmaları sırasında kısa bir konuşma yapan Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, "Koronavirüs ile ilgili devletimiz tarafından birtakım önlemler alınmaktadır. İlimizde de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın destek ve katkılarıyla toplu taşımada kullanılan, minibüs, servis araçları, ilçe minibüsleri gibi 233 aracımızı dezenfekte ederek vatandaşlarımızın hijyen içerisinde yolculuk yapmalarını sağlayacağız. Araçlarımızın sağlıklı olduğunu belirtmek istiyorum. Bugünden itibaren 2-3 günde bir araçlarımız dezenfekte edilecek ve bu vermiş olduğumuz araç dezenfekte kartlarına işlenerek takip edilecek. Dezenfekte edilmeyen araçlarımızın trafiğe çıkışlarını engelleyeceğiz, önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığıdır. Her zaman esnafımızın yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Gürkan: Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli önlem ve tedbirlerimizi alıyoruz

Minibüsçüler Odası ve esnafının hassasiyetlerinden dolayı teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Dünyayı kasıp kavuran bir virüsle karşı karşıyayız. Her ne kadar ülkemizde fazla hissedilmediyse de bir iki vaka ile ülkemize de sirayet etmiş durumdadır.

Yerel yönetimler olarak vatandaşlarımızın sağlığını düşünerek bazı önlemler almaktayız. Vatandaşlarımızın tedirginliğe kapılmamaları yapmış olduğumuz bu çalışmaların sadece önlem amacı taşıdığını bilmelerini isterim. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Trambüs, Otobüs, Halk Otobüsleri, duraklar ile Belediyemiz bünyesinde hizmet vermekte olan Semt Konakları, Kermek Külliyesi gibi alanlarda da ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımızı önceden başlattık.

Minibüsçüler Odamız ile birlikte minibüsleri kullanan vatandaşlarımızın da rahat etmelerini sağlamak amacıyla minibüslerimizi de ilaçlayıp, dezenfekte ederek hijyenik bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

Vatandaşlarımızın büyük bir tedirginlik içerisinde olmalarına gerek yok. Bizlerin yapmış olduğu bir tedbirdir, önlemdir" dedi.

Gürkan: Temizliğe büyük önem vermeliyiz

Temizlik imandandır diyen Başkan Gürkan, "Asya ile Avrupa arasında köprü olmamıza rağmen çevremizdeki komşu ülkeler dâhil dünya bu virüsle kasıp kavrulurken ülkemize bu virüsün geç sirayet etmesi, vaka sayısının az olması 'Temizlik imandandır' anlayışı içerisinde olmamızdandır. Bizim milletimiz dünya milletleri içerisinde en temiz milletlerdendir. Virüs diğer ülkelerde gösterdiği etkiyi bizim ülkemizde gösteremediyse bunun sebebi bu temizliktir.

Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış olduğumuz dezenfekte çalışmalarında vatandaşlarımızın daha hijyen bir ortamda seyahat etmelerini sağlamaktır. Toplu taşıma araçlarımızda, duraklarda vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda gerekli tedbirleri alıyoruz. Hijyen konusunda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarını gönül rahatlığı içerisinde kullanabilirler.

İnşallah ülkemizde hiçbir kayıp vermeden bu virüsten kurtuluruz. Hassasiyetlerinden dolayı Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odasını ve esnaflarını kutluyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler