TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DEZENFEKTE EDİLİYOR Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / Kadıköy'de İETT ve Özel Halk Otobüsleri sefer aralarında İBB ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/

Kadıköy'de İETT ve Özel Halk Otobüsleri sefer aralarında İBB ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 09.00 - 17.00 saatleri arasında Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş, Sultanbeyli, Mecidiyeköy peronlarında İETT, ÖHO otobüslerine seferler arasında dezenfekte ediyor. Çalışmaların koronavirüs ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmayı yönelik olduğu belirtildi. Ekipler özellikle yolucuların oturduğu koltukları ve tutamaçları dezenfekte etti.

Dezenfekte edilen otobüsün sürücüsü Erhan Şimşek, "Günde binlerce yolcu otobüsü kullanıyor. Virüs salgını var. Yolcular otobüse biniyor, her tarafı tutuyor elliyor. Virüse karşı iyi bir önlem oldu" dedi. Kemal Şabanoğlu "Bunun önleminin alınması gayet iyi. Dünde yaptırdık otobüse bugün de çalışmalar devam ediyor. Yolcularımız da biz de çok memnunuz alınan önlemlerden" diye konuştu.

Kaynak: DHA