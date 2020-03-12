TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DEZENFEKTE EDİLİYOR
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DEZENFEKTE EDİLİYOR - Haber
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT, Güncel

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DEZENFEKTE EDİLİYOR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / Kadıköy'de İETT ve Özel Halk Otobüsleri sefer aralarında İBB ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.

12.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:36
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DEZENFEKTE EDİLİYOR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/

Kadıköy'de İETT ve Özel Halk Otobüsleri sefer aralarında İBB ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 09.00 - 17.00 saatleri arasında Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş, Sultanbeyli, Mecidiyeköy peronlarında İETT, ÖHO otobüslerine seferler arasında dezenfekte ediyor. Çalışmaların koronavirüs ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmayı yönelik olduğu belirtildi. Ekipler özellikle yolucuların oturduğu koltukları ve tutamaçları dezenfekte etti.Dezenfekte edilen otobüsün sürücüsü Erhan Şimşek, "Günde binlerce yolcu otobüsü kullanıyor. Virüs salgını var. Yolcular otobüse biniyor, her tarafı tutuyor elliyor. Virüse karşı iyi bir önlem oldu" dedi. Kemal Şabanoğlu "Bunun önleminin alınması gayet iyi. Dünde yaptırdık otobüse bugün de çalışmalar devam ediyor. Yolcularımız da biz de çok memnunuz alınan önlemlerden" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: ---------------Otobüs terminalinden görüntü-Ekiplerin çalışmaları-Otobüs içinde ve bagajları dezenfekte etmeleri-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı? Haber
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı Haber
Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Yarışa Davutoğlu'nun önünde başladı! İşte son anketten çıkan sonuç Haber
Yarışa Davutoğlu'nun önünde başladı! İşte son anketten çıkan sonuç
Koronavirüsle dalga geçti, hastalığa ilk o yakalandı: Sorumsuz aptal Haber
Koronavirüsle dalga geçti, hastalığa ilk o yakalandı: Sorumsuz aptal
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı? Haber
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı Haber
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Danimarka'da koronavirüs nedeniyle tüm okullar tatil edildi
Danimarka'da koronavirüs nedeniyle tüm okullar tatil edildi
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Son dakika: Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek
Son dakika: Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek
İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi
İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi
Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi
Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi
Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Tekirdağ'daki 2 kuyuda bulunan doğal gaz Trakya'nın 15 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek
Tekirdağ'daki 2 kuyuda bulunan doğal gaz Trakya'nın 15 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Rusya'nın 'Pantsir' yalanı, daha önce paylaşılmamış bir SİHA videosu ile ortaya çıktı
Rusya'nın "Pantsir" yalanı, daha önce paylaşılmamış bir SİHA videosu ile ortaya çıktı
ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Salgın örtbas edildi
ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Salgın örtbas edildi
Koronavirüs hızla yayılıyor! Macaristan, Slovakya ve Washington'da OHAL ilan edildi
Koronavirüs hızla yayılıyor! Macaristan, Slovakya ve Washington'da OHAL ilan edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Süleyman Soylu Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Fahrettin Koca Serenay Sarıkaya Recep Tayyip Erdoğan
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ersun Yanal Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Wuhan Futbol Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DEZENFEKTE EDİLİYOR - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 11:38:18. #1.14#