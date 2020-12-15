Toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
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Toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

15.12.2020 11:26 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:31
Toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Iğdır'da korona virüs salgınına karşı toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Iğdır'da korona virüs salgınına karşı toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Covid-19 salgın riskine karşı vatandaşların ulaşımlarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için Iğdır Belediyesi toplu taşıma araçları ve otobüsleri rutin olarak dezenfekte ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada' "Değerli vatandaşlarımız, toplu taşıma araçlarını kullanırken öncelikle "Temizlik, Mesafe ve Maske" kuralına uymanız toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir" denildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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