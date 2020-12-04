Toplu taşıma aracıyla 'bulgur' almaya giden yaşlı adam 900 lira ceza yedi: "Bir kere affet kurban olurum"
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Toplu taşıma aracıyla 'bulgur' almaya giden yaşlı adam 900 lira ceza yedi: "Bir kere affet kurban olurum"

04.12.2020 13:22 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:46

Toplu taşıma aracıyla 'bulgur' almaya giden yaşlı adam 900 lira ceza yedi: "Bir kere affet kurban olurum" Kimliğini ibraz edemeyen vatandaş: "Bir kere affet kurban olurum" Kırıkkale'de 65 yaş üstü ile 20 yaş altı denetim yapıldı Toplu taşıma araçlarında HES kodu denetimi...

Toplu taşıma aracıyla 'bulgur' almaya giden yaşlı adam 900 lira ceza yedi: "Bir kere affet kurban olurum"

Kimliğini ibraz edemeyen vatandaş: "Bir kere affet kurban olurum"

Kırıkkale'de 65 yaş üstü ile 20 yaş altı denetim yapıldı

Toplu taşıma araçlarında HES kodu denetimi gerçekleştirildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de toplu taşıma araçlarında yolculuk etmesi yasak olan 65 yaş üstü bir vatandaş "bulgur aldım" dese de 900 lira cezadan kurtulamadı. Kimliğini ibraz edemeyen bir diğer vatandaş ise "bir kere affet kurban olurum" diyerek araca binmek istedi.

Kırıkkale Valiliği koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezi'ne bağlı ekipler, korona virüs ile mücadele kapsamında şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde yolculuk eden kişilerin HES kodu kontrolleri gerçekleştirildi. Toplu taşıma araçlarına binmeleri yasak olan 65 yaş ve 20 yaş altı vatandaşlar da kontrol edildi.

Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde kontrol noktası oluşturan ekipler, şehir içi toplu taşıma araçlarını ve ticari taksileri tek tek durdurdu. Ekipler, Hayat Eve Sığar kodundan yolcuların risk durumlarını kontrol etti. Tespit edilen 65 yaş üstü vatandaşlar ise araçtan indirildi. 65 yaş üstü olduğu düşünülen bir vatandaş, kimliğini ibraz edemeyince "bir kere affet kurban olurum" diyerek araca tekrar binmek istedi. Ekipler ise vatandaşın yaşını öğrenmek için Salgın Denetim Aracıyla evine kadar götürdü.

Bir vatandaş ise "bulgur aldım" dese de 900 lira cezadan kurtulamadı.

Toplu taşıma aracıyla 'bulgur' almaya giden yaşlı adam 900 lira ceza yedi: 'Bir kere affet kurban olurum'
Toplu taşıma aracıyla 'bulgur' almaya giden yaşlı adam 900 lira ceza yedi: 'Bir kere affet kurban olurum'
Toplu taşıma aracıyla 'bulgur' almaya giden yaşlı adam 900 lira ceza yedi: 'Bir kere affet kurban olurum'
Toplu taşıma aracıyla 'bulgur' almaya giden yaşlı adam 900 lira ceza yedi: 'Bir kere affet kurban olurum'
Toplu taşıma aracıyla 'bulgur' almaya giden yaşlı adam 900 lira ceza yedi: 'Bir kere affet kurban olurum'
Toplu taşıma aracıyla 'bulgur' almaya giden yaşlı adam 900 lira ceza yedi: 'Bir kere affet kurban olurum'
Toplu taşıma aracıyla 'bulgur' almaya giden yaşlı adam 900 lira ceza yedi: 'Bir kere affet kurban olurum'
Toplu taşıma aracıyla 'bulgur' almaya giden yaşlı adam 900 lira ceza yedi: 'Bir kere affet kurban olurum'
Toplu taşıma aracıyla 'bulgur' almaya giden yaşlı adam 900 lira ceza yedi: 'Bir kere affet kurban olurum'
Toplu taşıma aracıyla 'bulgur' almaya giden yaşlı adam 900 lira ceza yedi: 'Bir kere affet kurban olurum'
Toplu taşıma aracıyla 'bulgur' almaya giden yaşlı adam 900 lira ceza yedi: 'Bir kere affet kurban olurum'
Toplu taşıma aracıyla 'bulgur' almaya giden yaşlı adam 900 lira ceza yedi: 'Bir kere affet kurban olurum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY

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