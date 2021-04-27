Toplu tarama sonrası madencilerin test sonuçları gecikti
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Toplu tarama sonrası madencilerin test sonuçları gecikti

İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM - Haberler | Güncel

Toplu tarama sonrası madencilerin test sonuçları gecikti Vali Mustafa Tutulmaz: "Kabul edilebilir bir şey değil.

Toplu tarama sonrası madencilerin test sonuçları gecikti

Vali Mustafa Tutulmaz: "Kabul edilebilir bir şey değil. Soruşturma ve incelemeleri yapılıyor"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Sağlık Müdürlüğünce toplu tarama yapılan maden işçilerinden alınan PCR test sonuçlarının, görevli ekibin enfekte olması nedeniyle geciktiği ortaya çıktı. Yeni ekibin göreve başlaması üzerine sonuçların çıktığı öğrenilirken Vali Mustafa Tutulmaz da "Sağlık Müdürlüğü bu konuda gerekli incelemeyi şu anda yapıyor. Soruşturma ve incelemelerini yapıyor. Gereğini yapıyor. Devlette hiçbir şey kenarda kalmaz" diye konuştu.

En fazla vaka sayısının yaşandığı illerden olan Zonguldak'ta yer altında çalışan maden işçileri için geçtiğimiz günlerde İl Sağlık Müdürlüğünce toplu tarama işlemi gerçekleştirildi. Korona virüs salgını dolayısıyla alınan PCR testlerinin sonuçları için işlem yapacak olan görevli ekip iddialara göre enfekte oldu. Ekibin kendini izole etmesinin ardından yerine yeni bir ekip görevlendirildi. Ancak bu süreçte madencilerden alınan PCR test sonuçlarında gecikme yaşandı.

İddialar üzerine gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Mustafa Tutulmaz, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Vali Tutulmaz, "Bu konuda Sağlık Müdürümüzden bilgi aldım. Olay şöyle ortaya çıkmış. Öncelikle şunu söyleyeyim bunun bir bahanesi yok. Kabul edilebilir bir şey değil. Ancak o hafta içerisinde alındığı gün bir tarama sonucuymuş. Tarama yapılıyor. Zaman zaman Sağlık Müdürlüğü toplu çalışılan yerlerde tarama yapıyor. Taramanın sonucu olarak alınmış kayıtlar. Bu alınan PCR testlerinin incelenmesi aşamasında o bölümdeki tüm arkadaşlarımız enfekte olmuşlar. Enfekte olunca oraya yenileri gelmiş. O arada gözden kaçan husus olmuş. Sağlık Müdürlüğü bu konuda gerekli incelemeyi şu anda yapıyor. Soruşturma ve incelemelerini yapıyor. Gereğini yapıyor. Devlette hiçbir şey kenarda kalmaz" diye konuştu.

"Çalışmalar seyreltilmiş şekilde devam edecek"

19 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Tutulmaz, "Genelge geldi. Genelgede üretimle ilgili, lojistikle ilgili alanlarda sokağa çıkma uygulamasının istisnası olarak belirlendi. Ama bu üretimin hangi alanlarını kapsıyor. Bu gün büyük ihtimal netleşecektir. TTK da üretim yaptığına göre üretim devam edecek bana öyle geliyor. Kamu alanında da genelgeden bildiğim kadarıyla belirli oranda kurumlar çalışmaya yine devam edecek. Seyreltilmiş şekilde devam edecek. Daha netleşmeyen bölümler var. Video konferans yöntemiyle Sayın Bakanımızla görüşmemiz var. Ayrıca yarına kadar da bunu netleştirmeye çalışacağız. Yarın da net bir şekilde ortaya koyacağız" diye ifade etti.

Toplu tarama sonrası madencilerin test sonuçları gecikti
Toplu tarama sonrası madencilerin test sonuçları gecikti
Toplu tarama sonrası madencilerin test sonuçları gecikti
Toplu tarama sonrası madencilerin test sonuçları gecikti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM

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