Toplu tabanca ele geçirildi
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Toplu tabanca ele geçirildi

Toplu tabanca ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen silah ticareti ve kaçakçılığı soruşturması kapsamında Menteşe, Bodrum ve Osmaniye Kadirli ilçesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen silah ticareti ve kaçakçılığı soruşturması kapsamında Menteşe, Bodrum ve Osmaniye Kadirli ilçesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda M.S, H.K, H.Ö, M.S isimli şüpheliler Muğla'nın Menteşe ilçesinde, A.K Bodrum'da, T.A Osmaniye Kadirli ilçesinde yakalandı. S.Ö isimli şahsın ikametinde; değişik milimetrelerde 190 adet mermi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet şarjör, 1 adet eski model ruhsatsız toplu tabanca, silah tamir, bakım ve yapımı için kullanıldığı değerlendirilen torna makinası, tüfek, tabanca tamiri için kullanılan tamir malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

(Bekir Tosun/ İHA)

Toplu tabanca ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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