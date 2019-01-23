Toplu Sünnet" Karşılığında Uzlaştılar

Konya'da "yaralama" suçundan hakkında soruşturma açılan şüpheli, uzlaştırma kapsamında 30 çocuğu sünnet ettirmesi karşılığında ceza almaktan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Konya'da yaşayan E.E. ile H.E.S. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, H.E.S. yaralandı. Müşteki H.E.S'nin şikayetçi olması üzerine E.E. hakkında "yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı ilgili yasa kapsamına girmesi ve tarafların anlaşması ihtimali bulunması sebebiyle uzlaştırmacıya gönderdi.

Uzlaştırmacının görüştüğü mağdurun, 30 çocuğun sünnet edilmesi için bir derneğe bağış yapılması karşılığında şikayetinden vazgeçeceğini belirtmesi üzerine taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, taraflar arasında karşılıklı uzlaşı ile toplumsal barışın korunmasına katkı sağlandığını bildirdi.

Uzlaştırmanın amacına ulaştığını belirten Solmaz, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA