Toplu Sözleşme Görüşmeleri öncesi izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi

Polis Ankara'da eylemcilere gazlı müdahale yaptı ANKARA - Ankara'da polis Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önüne yürümek isteyen guruba müdahale etti. Müdahalede gözaltına alınanlar da oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri gerçekleşti. İçerde gerginlik varken dışarda KESK'e bağlı sendikalı eylemcilerle polis arasında gerginlik vardı. Bahçelievler mahallesi 7. cadde girişinde bulunan Eser Park 'ta toplanan grup Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önüne yürümek istedi. Önce basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis izin vermedi çıkan gerginlik arbedeye döndü. Arbede büyüyünce polis biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sırasında göz altına alınan eylemciler oldu. Eylemci grub polisin müdahalesi ile dağıldı.

Kaynak: İHA