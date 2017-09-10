Toplu Sonuçlar
Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne2'NCİ LİG KIRMIZI GRUP'ta saat 19.00'da başlayan AFJET AFYONSPOR-MERSİN İDMANYURDU, 2'NCİ LİG KIRMIZI GRUP'ta 19.00'da oynanan AFJET AFYONSPOR-MERSİN İDMANYURDU, 2'NCİ LİG BEYAZ GRUP'ta saat 19.
Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne
2'NCİ LİG KIRMIZI GRUP'ta saat 19.00'da başlayan AFJET AFYONSPOR-MERSİN İDMANYURDU, 2'NCİ LİG KIRMIZI GRUP'ta 19.00'da oynanan AFJET AFYONSPOR-MERSİN İDMANYURDU, 2'NCİ LİG BEYAZ GRUP'ta saat 19.00'da başlayan KARŞIYAKA-SİLİVRİSPOR ve KAHRAMANMARAŞSPOR-ALTAY, 3'ÜNCÜ LİG 3'ÜNCÜ GRUP'ta saat 19.00'da oynanan KOCAELİSPOR-UTAŞ UŞAKSPOR ve TARSUS İDMANYURDU-TEKİRDAĞSPOR, SÜPER LİG'de saat 20.00'de oynanacak BURSASPOR-AKHİSAR BELEDİYESPOR ve ANTALYASPOR-GALATASARAY, 1'NCİ LİG'de 20.00'de oynanacak AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-ESKİŞEHİRSPOR ve MANİSASPOR-BOLUSPOR müsabakaları dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler
DHA
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SÜPER LİG
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17.00 TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ : 3-1
20.00 BURSASPOR-AKHİSAR BELEDİYESPOR :
20.00 ANTALYASPOR-GALATASARAY :
1'NCİ LİGİ
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17.00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-SAMSUNSPOR : 1-1
20.00 AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-ESKİŞEHİRSPOR :
20.00 MANİSASPOR-BOLUSPOR :
2'NCİ LİG
KIRMIZI GRUP
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15.30 AMED SPORTİF-SİVAS BELEDİYEESPOR : 1-1
16.00 KASTAMONUSPOR 1966-TOKATSPOR : 0-2
19.00 AFJET AFYONSPOR-MERSİN İDMANYURDU :
2'NCİ LİG
BEYAZ GRUP
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15.30 GÜMÜŞHANESPOR-KONYA ANADOLU SELÇUKLUSPOR : 2-1
15.30 ŞANLIURFASPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR : 2-0
16.00 ZONGULDAK KÖMÜRSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK : 1-0
16.30 BANDIRMASPOR-NİĞDE BELEDİYESPPOR : 2-0
19.00 KARŞIYAKA-SİLİVRİSPOR :
19.00 KAHRAMANMARAŞSPOR-ALTAY :
3'ÜNCÜ LİG
1'İNCİ GRUP
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15.30 OFSPOR- 12 BİNGÖLSPOR : 3-1
15.30 BATMAN PETROLSPOR-YOMRASPOR : 0-1
15.30 BAYBURT ÖZEL İDARE-DÜZCESPOR : 4-2
16.00 ERBAASPOR-YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR : 4-0
16.00 KOZAN BELEDİYESPOR-ORHANGAZİ BELEDİYESPOR : 0-0
16.30 MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-KEMERSPOR 2003 : 2-2
3'ÜNCÜ LİG
2'NCİ GRUP
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15.00 PAZARSPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ : 0-0
15.30 ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-DİYARBEKİRSPOR : 3-4
15.30 YENİ ORDUSPOR-TİRE 1922 : 3-3
16.00 KIRIKHANSPOR-VAN BÜYÜKŞEHİR : 0-2
16.30 YEŞİL BURSA-1461 TRABZON : 1-2
16.30 ERGENE VELİMEŞESPOR-EROKSPOR : 0-0
16.30 MUĞLASPOR-GÖLCÜKSPOR : 3-1
3'ÜNCÜ LİG
3'ÜNCÜ GRUP
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15.30 BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR : 1-1
15.30 ARSİNSPOR-ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR : 1-0
15.30 CİZRESPOR-KARACABEY BİRLİKSPOR : 1-0
15.30 ELAZİZ BELEDİYESPOR-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR : 2-2
16.00 ÇORUM BELEDİYESPOR-ANKARA ADLİYE : 2-2
16.30 AYDINSPOR 1923-OSMANİYESPOR : 1-1
19.00 KOCAELİSPOR-UTAŞ UŞAKSPOR :
19.00 TARSUS İDMANYURDU-TEKİRDAĞSPOR Açıklaması