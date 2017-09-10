Toplu Sonuçlar

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Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne2'NCİ LİG KIRMIZI GRUP'ta saat 19.00'da başlayan AFJET AFYONSPOR-MERSİN İDMANYURDU, 2'NCİ LİG KIRMIZI GRUP'ta 19.00'da oynanan AFJET AFYONSPOR-MERSİN İDMANYURDU, 2'NCİ LİG BEYAZ GRUP'ta saat 19.

Toplu Sonuçlar

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne

2'NCİ LİG KIRMIZI GRUP'ta saat 19.00'da başlayan AFJET AFYONSPOR-MERSİN İDMANYURDU, 2'NCİ LİG KIRMIZI GRUP'ta 19.00'da oynanan AFJET AFYONSPOR-MERSİN İDMANYURDU, 2'NCİ LİG BEYAZ GRUP'ta saat 19.00'da başlayan KARŞIYAKA-SİLİVRİSPOR ve KAHRAMANMARAŞSPOR-ALTAY, 3'ÜNCÜ LİG 3'ÜNCÜ GRUP'ta saat 19.00'da oynanan KOCAELİSPOR-UTAŞ UŞAKSPOR ve TARSUS İDMANYURDU-TEKİRDAĞSPOR, SÜPER LİG'de saat 20.00'de oynanacak BURSASPOR-AKHİSAR BELEDİYESPOR ve ANTALYASPOR-GALATASARAY, 1'NCİ LİG'de 20.00'de oynanacak AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-ESKİŞEHİRSPOR ve MANİSASPOR-BOLUSPOR müsabakaları dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler

DHA

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SÜPER LİG

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17.00 TRABZONSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ                  : 3-1

                 20.00 BURSASPOR-AKHİSAR BELEDİYESPOR        :

                 20.00 ANTALYASPOR-GALATASARAY                      :

1'NCİ LİGİ

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17.00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-SAMSUNSPOR    : 1-1

                   20.00 AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-ESKİŞEHİRSPOR                     :

                   20.00 MANİSASPOR-BOLUSPOR                                                        :

2'NCİ LİG

KIRMIZI GRUP

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15.30 AMED SPORTİF-SİVAS BELEDİYEESPOR             : 1-1

16.00 KASTAMONUSPOR 1966-TOKATSPOR                 : 0-2

                                19.00 AFJET AFYONSPOR-MERSİN İDMANYURDU       :

2'NCİ LİG

BEYAZ GRUP

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15.30 GÜMÜŞHANESPOR-KONYA ANADOLU SELÇUKLUSPOR   : 2-1

15.30 ŞANLIURFASPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR                         : 2-0

16.00 ZONGULDAK KÖMÜRSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK             : 1-0

16.30 BANDIRMASPOR-NİĞDE BELEDİYESPPOR                         : 2-0

                         19.00 KARŞIYAKA-SİLİVRİSPOR                                                      :

                         19.00 KAHRAMANMARAŞSPOR-ALTAY                                          :

3'ÜNCÜ LİG

1'İNCİ GRUP

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15.30 OFSPOR- 12 BİNGÖLSPOR                                                                : 3-1

15.30 BATMAN PETROLSPOR-YOMRASPOR                                             : 0-1

15.30 BAYBURT ÖZEL İDARE-DÜZCESPOR                                              : 4-2

16.00 ERBAASPOR-YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR                             : 4-0

16.00 KOZAN BELEDİYESPOR-ORHANGAZİ BELEDİYESPOR                : 0-0

16.30 MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-KEMERSPOR 2003        : 2-2

3'ÜNCÜ LİG

2'NCİ GRUP

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15.00 PAZARSPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ                        : 0-0

15.30 ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-DİYARBEKİRSPOR        : 3-4

15.30 YENİ ORDUSPOR-TİRE 1922                                            : 3-3

16.00 KIRIKHANSPOR-VAN BÜYÜKŞEHİR                                : 0-2

16.30 YEŞİL BURSA-1461 TRABZON                                         : 1-2

16.30 ERGENE VELİMEŞESPOR-EROKSPOR                          : 0-0

16.30 MUĞLASPOR-GÖLCÜKSPOR                                          : 3-1

3'ÜNCÜ LİG

3'ÜNCÜ GRUP

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15.30 BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR         : 1-1

15.30 ARSİNSPOR-ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR        : 1-0

15.30 CİZRESPOR-KARACABEY BİRLİKSPOR                                    : 1-0

15.30 ELAZİZ BELEDİYESPOR-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR   : 2-2

16.00 ÇORUM BELEDİYESPOR-ANKARA ADLİYE                              : 2-2

16.30 AYDINSPOR 1923-OSMANİYESPOR                                         : 1-1

                    19.00 KOCAELİSPOR-UTAŞ UŞAKSPOR                                            :

                    19.00 TARSUS İDMANYURDU-TEKİRDAĞSPOR                                Açıklaması