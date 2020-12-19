Toplu sonuç: Türkiye Basketbol 1. Ligi
19.12.2020 22:07 | Son Güncelleme: 19.12.2020 22:10
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 11. hafta, oynanan 5 karşılaşmayla devam etti.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 11. hafta, oynanan 5 karşılaşmayla devam etti.
Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Ankara Anadolu Basket: 91-86
Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 93-82
Budo Gemlik-Nadir Gold İstanbul Basket: 81-79
Mamak Belediyesi-Global Connect Travel Düzce: 91-67
Semt77 Yalovaspor-Samsunspor: 115-108
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür