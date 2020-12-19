Toplu sonuç: Türkiye Basketbol 1. Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Toplu sonuç: Türkiye Basketbol 1. Ligi

19.12.2020 22:07 | Son Güncelleme: 19.12.2020 22:10
Toplu sonuç: Türkiye Basketbol 1. Ligi

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 11. hafta, oynanan 5 karşılaşmayla devam etti.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 11. hafta, oynanan 5 karşılaşmayla devam etti.

Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Ankara Anadolu Basket: 91-86

Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 93-82

Budo Gemlik-Nadir Gold İstanbul Basket: 81-79

Mamak Belediyesi-Global Connect Travel Düzce: 91-67

Semt77 Yalovaspor-Samsunspor: 115-108

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Nilgün Belgün İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Çağdaş Atan Ersun Yanal Ali Şansalan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kaza Yangın Gaziantep Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Toplu sonuç: Türkiye Basketbol 1. Ligi | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 22:11:26. #1.14#
title