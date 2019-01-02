Toplu Kuş Ölümlerinin Nedeni Açıklandı

Kırklareli'nde yaşanan toplu kuş ölümlerine yönelik yapılan açıklamada, bu ölümlerin aşırı soğuklardan kaynaklandığı belirtildi.

Kırklareli'nde yaşanan toplu kuş ölümlerinin ardından yetkililerce konuyla ilgili araştırma başlatıldı.

Kırklareli'nde yaşanan kuş ölümlerine ilişkin yetkililerden alınana bilgiye göre, "Avrupa'da etkili olan kar ve soğuk havanın hayvanların yaşamını olumsuz etkilediğinden şu anda yurdumuzun çeşitli bölgelerinde bulunan kentlerde olduğu gibi halk arasında sığırcık olarak bilinen ve göç halinde olan bayağı sığırcık (Sturnus vulgaris) kuşlarından yüz binlercesi Kırklareli İli semalarında görülmektedir. Bu kuşlar sert kış şartlarına pek dayanıklı kuşlar değildirler. Özellikle sığırcıklar sürüler halinde hareket ederler ve böcek, tahıl ve meyvelerle beslenirler. Aşırı kar yağışı ve soğuk olduğu zaman kuşlar yiyecek bulmakta zorluk çekmekte ve kuşların bir kısmı ölmektedir. Hayatta kalanlar ise beslenmek için zamanla daha sıcak ülkelere göç etmektedirler" denildi.

Yapılan açıklamanın devamında, "Bu günlerde Kastamonu, Bursa Karacabey, Edirne ve Kırklareli'nde ve hatta ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avrupa'da İngiltere, İtalya, Romanya ve İsveç'te özellikle sığırcık kuşlarının yoğun olduğu görülen toplu kuş ölümlerinde soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu sanılmaktadır. Edirne ve Kastamonu'da ölü kuşlardan alınan numunelerde Kuşlarda herhangi lezyon olmadığı, pestisitler yönünden toksit madde ve Avıan Influenza ve Newcastle hastalığı olmadığı, sindirim ve üst solunum yollarında herhangi bir nefroza rastlanmazken kuşların kursaklarının boş olduğu görülmüş, açlık ve soğuktan kaynaklı ölümler olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmalar bizlere kuşların aç olmalarından dolayı soğuğa yenildiklerini göstermektedir. Şu an Şehrimizde binlerce sığırcık var. Gökyüzündeki danslarını da görüyoruz her akşam. Bu kuşlardan aç olanlar ve direncini kaybedenler ölüyor. Tedirginlik oluşturacak bir durum söz konusu değil. Herhangi bir olumsuzluk olsa diğer kanatlı hayvanlarda da toplu ölümler görülürdü" denildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA