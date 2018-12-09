Toplu Konutta Taksit Miktarı Düşürüldü, Hak Sahipleri Çifte Mutluluk Yaşadı

GEMLİK Belediyesi tarafından Cihatlı Mahallesi'ne inşa edilen Gemlik Belediyesi Sosyal Konutları'nın 2'nci etabı tamamlandı. 131 konutun sahiplerini bulduğu kura çekiminde aylık 950 lira olan taksitlerin, enflasyonla mücadele projesi kapsamında 687 liraya düşürülmesi ise hak sahiplerine çifte mutluluk yaşattı.

Gemlik Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan ve toplamda 7 etap, bin 400 konuttan oluşan Gemlik Belediyesi Sosyal Konutları'nın 2'nci etabında sona gelindi.

Gemlik Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekiminde ev sahibi olma hayaliyle başvuruda bulunan bin 501 kişi arasından 131 talihli noter huzurunda yapılan çekilişle evlerine kavuştu. Ev alma hayaliyle yaşayan ilk talihlileri ise AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz belirledi. 2+1 ve 99 metrekare olarak inşa edilen dairlerin aylık taksitleri ise 950 liradan 687 liraya düşürüldü. Enflasyonla mücadeleye destek vermek için atılan bu adımla birlikte vatandaşlar ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşarken aylık taksit fiyatlarının düşmesiyle birlikte çifte mutluluk yaşadı.

Belediyenin imkanlarıyla hayata geçirmiş oldukları Sosyal Konut projesinin Türkiye'ye örnek olabilecek proje olduğunu söyleyen Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "Asansörlü, kaloriferli, birinci sınıf inşaat malzemesi kullanılarak yapılan dairelerimiz aynı zamanda deniz manzaralı. Türkiye'de örnek olarak gösterilecek bir proje. Biz devletimizden sadece arsaları almıştık. Kendi imkanlarımızla bu daireleri yaparak vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapmış olmanın bugün haklı gururunu yaşıyoruz. Gemlik Belediyesi ilkleri başarıyor. Bugün bin 400 konutu okuluyla, camisiyle, sağlık ocağıyla, diğer sosyal donatılarıyla kendisi yapıp hemşerilerine sunan belediyeyiz. Bu projede bizlere destek veren başta cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Dairelerimiz Türkiye'ye örnek olsun" dedi. Hak sahiplerine hayırlı olsun dileklerinde bulunan Yılmaz, "Buradaki dairelerimiz 2+1 ve 99 metrekare şeklinde inşa edildi. Daire fiyatlarının yüzde 25'i peşin, kalanı ise aylık 687 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vadeli olarak veriliyor. Gemlik'te son 5 yıldır oturan, geliri 4 bin 250 lirayı geçmeyen vatandaşlarımız bu dairelerden hak sahibi olabiliyor. Dolayısıyla bu şartları taşıyan vatandaşlarımız bu mutluluğu yaşadılar. Hepsine hayırlı olsun diyorum. Hükümetimizin enflasyonla olan mücadelesine biz de katılıyoruz. Bundan sonra da bu örnek projenin devamı gelecek. Gemlik'te kimse evsiz kalmayacak" diye konuştu.

'AYNI HIZLA YOLA DEVAM'

Dünyadaki kriz ortamına rağmen Türkiye'nin güzel işlere imza attığını vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Hiç şüpheniz olmasın, aynı hız ve heyecanla yolumuza devam edeceğiz. O konutlar gelecek, yerine yenileri eklenecek. Hepiniz ev sahibi olacaksınız. Hak sahibi olanlara hayırlı uğurlu olsun. Her günümüz böyle olsun" ifadelerini kullandı.

Daire sahibi olan talihli vatandaşlar ise, "Çok heyecanlıyız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Taksit miktarlarının düşürülmesi bizler için büyük sürpriz oldu. Bu kadar çok başvurunun arasından bizlere daire çıktığı için çok mutluyuz" diye konuştu. - Bursa