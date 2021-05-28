Toplu iş sözleşmesinde mutlu son
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Toplu iş sözleşmesinde mutlu son

Toplu iş sözleşmesinde mutlu son
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mustafakemalpaşa Belediyesi ile HAK-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında 34 sürekli işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imzalar atıldı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi ile HAK-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında 34 sürekli işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanarak imzalar atıldı.

Toplu iş sözleşmesi imza töreni Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez, HAK-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, Sendika Şube Başkan Yardımcıları Selim Bal, Mustafa Kılıç, HAK-İş Bursa Genel Başkan Danışmanı Mehmet Keskin ve Belediye kadrolu işçi sendika temsilcilerinin iştirakiyle gerçekleşti. Belediye kadrosunda yer alan sürekli işçileri kapsayan toplu sözleşme ile çalışanların ücret, sosyal hak ve ikramiyelerinde önemli iyileştirmeler yapıldı.

Başkan Mehmet Kanar, 2021 2022 yılını kapsayan toplu sözleşme hükümlerine göre hak sahibi sürekli işçilerin yevmiye ve sosyal haklarında enflasyon oranının üzerinde zam yapıldığını belirterek, işçiler arasındaki ücret farklılıklarının eşitlendiğini söyledi. Çalışanların hakkını savunan bir anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Başkan Mehmet Kanar, "Çalışanlarımızın alın teri ve emeğinin karşılığı sözleşmeye yansımıştır. Çalışanlarımızla bir aileyiz ve onların alın teri kurumadan haklarını vermek için gayret ediyoruz. Toplu iş sözleşmesi başta kadrolu çalışanlarımız olmak üzere hepimize hayırlı olsun" dedi.

Kadrolu işçilerin ücretlerinde önemli iyileştirmeler yapıldığını belirten HAK-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, "İşçiler arasındaki ücret farklılıklarının eşitlenmesi de sevindirici olmuştur. Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Toplu iş sözleşmesinde mutlu son

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Burak Sergen Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Toplu iş sözleşmesinde mutlu son - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 12:11:11. #1.11#

title