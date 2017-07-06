Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, istihdam teşviklerine yönelik, "Üç ay sigortasız olma şartı vardı ki istismarlar olabilir diye 10 gün sigortasız olma şeklinde düzenlemeler getirdik. Şu anda 'Bu yıl artı istihdam yapmak istiyorum' diyen işverenlerimizin 10 gün sigortasızlık dışında önünde herhangi bir engelinin kalmadığını ifade edebilirim." dedi.



Müezzinoğlu ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bakanlıktaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni"ne katıldı.



Müezzinoğlu, kamu çalışanları toplu çerçeve sözleşmesiyle ilgili iki aylık bir çalışma dönemi olduğunu belirterek, bu çalışma döneminin büyük oranda Türk-İş ile yürütüldüğünü fakat Hak-İş Konfederasyonundan da beklentilerine yönelik görüşlerinin alındığını bildirdi.



Başbakan Binali Yıldırım'ın huzurunda Türk-İş ile Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü İmza Töreni'nin gerçekleştirildiğini anımsatan Müezzinoğlu, Hak-İş ile de bugün imza törenini tamamlayacaklarını kaydetti.



Özellikle aylık geliri düşük veya 3 bin liranın altında olan çalışanlarla ilgili fedakarlık yapan, iyileştirme için gayret gösteren bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Müezzinoğlu, "Tabii istenen, arzu edilenle reel olarak yapılabilen arasındaki dengeyi de arzu edilenin tarafına taşıma gayreti içinde olduk. Bir noktaya geldik. Bundan sonra artık 'Hayırlı olsun', 'Bereketli olsun' demenin ötesinde söylenecek bir cümlemiz yok. Tüm çalışanlarımıza, alın terlerinin bereketlenmesini temenni ediyoruz. Kazasız, belasız, sağlıklı bir çalışma hayatı ve ömür diliyoruz." diye konuştu.



Hak-İş Başkanı Arslan



Hak-İş Genel Başkanı Arslan ise toplu iş sözleşmesinin, konfederasyona bağlı sendikaların yaklaşık 41 bin 800 üyesini kapsadığını aktardı.



Arslan, hem Türkiye'nin içinden geçtiği önemli, kritik dönem hem de çalışma hayatında ekonomik anlamda belirsizliklerin yaşandığı bir süreçte toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin masa başında, uzlaşmayla sonuçlandırılmasının çok önemli bir kazanım olduğunu kaydetti.



Bu sürecin başarıyla sonuçlandırılmasına yönelik Bakan Müezzinoğlu'na teşekkürlerini ileten Arslan, sendikaların, yaşadıkları birtakım sorunlarla ilgili daha büyük beklentileri bulunduğunu ve bu konularla ilgili de sendikaların toplu sözleşmeleri hakkaniyetli, adil ve makul bir noktada, kısa sürede sonuçlandıracağını umut ettiğini dile getirdi.



Taşeron işçilerin durumu



Hak-İş'in talep ve beklentileri hakkında bilgi veren Arslan, "Özellikle 2014 yılından bugüne kadar sonuçlandıramadığımız, yasasını çıkarmamıza rağmen hala belirsizliklerin devam ettiği taşeron işçiliği konusu konfederasyonumuzun en önemli gündemi olmaya devam ediyor." dedi.



Arslan, bu konularla ilgili birçok görüşmenin yapıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Özellikle kamu çerçeve sözleşmesinin imzalanmasından sonra taşeron işçilerin çerçeve sözleşmesini de imzalamak istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarınızı yeniden hızlandırıp Yüksek Hakem Kurulu kapısında binlerce iş yerinin toplu sözleşmesinin daha fazla beklemeden sonuçlandırılması konusunda Sayın Bakanım sizden destek ve katkı bekliyoruz. İkincisi, taşeron işçiliği konusunun nihayete erdirilip bu işçilerin kamuda istihdam edilmesi konusundaki taleplerimizin de önümüzdeki süreçte en üst düzeyde dikkate alınarak bu konunun da Türkiye'nin, çalışma hayatının gündeminden artık kaldırılmasını, bu sorunun çözülmesini bekliyoruz ve istiyoruz."



Geçici mevsimlik işçilerin 5 ay 29 gün olan çalışma sürelerinin, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda daha da artırılabileceği bir model üzerinde çalıştıklarını hatırlatan Arslan, bu modelin hayata geçirilmesi noktasında destek beklediklerini ifade etti.



Arslan, imzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.



5 ayda bir milyondan fazla kişi istihdam edildi



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Müezzinoğlu, istihdam teşviklerine yönelik yürütülen yeni çalışmaya ilişkin soru üzerine, "7 Şubat itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam teşviklerini açıkladığı gün bu istihdam teşviklerinden kimler nasıl yararlanacak diye bir genelge çıkartmıştık. Bu 5 ay zarfında yaklaşık bir milyonun üzerinde, bir milyonu aşan bir rakam, özel sektör tarafından istihdam edildi. Bu rakamı inşallah ayın 15'inden sonra net bir şekilde sizlere ifade edeceğiz." dedi.



Bu rakamı yakalamanın çok büyük bir başarı olduğunun altını çizen Müezzinoğlu, "Bu anlamda çalışmak isteyen kardeşlerimize de iş zemini oluşturan işverenlerimize de milyon kere teşekkür ediyorum çünkü milyon rakamını aştılar. Bu, Türkiye'nin potansiyelidir, dinamiğidir ve Türkiye inşallah istikrarlı ve güvenli bir ortamda büyümesini de gelişmesini de üretimini de ihracatını da istihdamını da artırarak bir yolculuk yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Yüzde 13'lere çıkan işsizlik oranının önceki aylarda yüzde 11,7'lere gerilediğine işaret eden Müezzinoğlu, "İnşallah bu ayın 14-15'inde yayınlanacak verilerle, bu rakamın 11'in de altında, 10,5 civarlarında olmasını bekliyoruz. Yıl sonu itibarıyla hedefimiz tek haneli rakamlara inmeyi başarmak." şeklinde konuştu.



"2017'de yeni iş yeri kurmuş olanlar bu teşviklerden yararlanabilecek"



Müezzinoğlu, işverenlerin veya çalışmak isteyen kesimin, istihdam teşviklerinin uygulanmaya başlandığı 5 aylık sürede genelgeden kaynaklanan bazı engelleyici unsurların var olduğunu kendilerine ilettiklerini bildirdi.



Bakan Müezzinoğlu, şöyle devam etti:



"Bunlardan bir tanesi 2016 yılı itibarıyla sigortalı çalışanı olmayan, yani 2016 31 Aralık, herhangi bir sigortalı çalışanı yok, 2017'de yeni iş kurmuş. Şimdi 2017'de yeni iş kurmuş olan, artı bir istihdam şeklindeki teşviklerden bugüne kadar yararlanamadı. Artık bu anlamda 2017'de yeni iş yeri kurmuş olanlar bu teşviklerden yararlanabilecek.



Diğer taraftan üç ay sigortasız olma şartı vardı ki istismarlar olabilir diye 10 gün sigortasız olma şeklinde düzenlemeler getirdik. Şu anda 'Bu yıl artı istihdam yapmak istiyorum' diyen işverenlerimizin 10 gün sigortasızlık dışında önünde herhangi bir engelinin kalmadığını ifade edebilirim."



Müezzinoğlu, bu düzenlemelerle işverenlerin önündeki genelgeden kaynaklanan engellerin neredeyse tamamının ortadan kalktığını aktararak, söz konusu uygulamanın 1 Haziran'da işe girişlerden itibaren geçerli olacağını bildirdi.



Konuşmaların sonunda Bakan Müezzinoğlu ve Hak-İş Genel Başkanı Arslan, toplu iş sözleşmesini imzaladı.