Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde mutabakat sağlandı
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Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde mutabakat sağlandı

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Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde mutabakat sağlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçileri yakından ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde sona gelindi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçileri yakından ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde sona gelindi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün başkanlığında gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinde Büyükşehir Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında mutabakat sağlandı.

Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine, Beyazgül, Hak-İş Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, Şanlıurfa Hak-İş İl Başkanı Selim Gülsatar, Hizmet İş Sendikası 1No'lu şube Başkanı Seydi Eyyüpoğlu ve yönetimi, Hizmet İş Sendikası 2No'lu Şube Başkanı Bozan İzol ve yönetimi katıldı.

Gerçekleştirilen görüşmelerde ilgili sendika ile Büyükşehir Belediyesi arasında zam oranı konusunda anlaşmaya varıldı. Önümüzdeki günlerde Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan Şanlıurfa ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi ile imzalar atılacak. - ŞANLIURFA

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde mutabakat sağlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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