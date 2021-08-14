Türk Telekom toplu iş görüşmelerinde imzalar atıldı
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Türk Telekom toplu iş görüşmelerinde imzalar atıldı

Türk Telekom toplu iş görüşmelerinde imzalar atıldı
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Türkiye'de telekomünikasyon sektörünün öncüsü ve bu alanda sendikalı işçi çalıştıran tek şirket Türk Telekom ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasında 5 Nisan'dan itibaren yürütülen 14. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldı.

Türkiye'de telekomünikasyon sektörünün öncüsü ve bu alanda sendikalı işçi çalıştıran tek şirket Türk Telekom ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasında 5 Nisan'dan itibaren yürütülen 14. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası arasında 14. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi müzakere süreci sonuçlandı.

Yaklaşık 10 bin sendika üyesi Türk Telekom çalışanını kapsayan ve kazanımlarla sonuçlanan Toplu İş Sözleşmesi, 1 Mart 2021 ve 28 Şubat 2023 tarihleri arasında olmak üzere iki yıl süreyle geçerli olacak. Anlaşma çerçevesinde, en düşük çıplak ücret 4 bin 200 TL olarak belirlenirken bu sınırın altındaki ücretlerde iyileştirmeler yapıldı.

Anlaşmaya göre, sendikalı Türk Telekom çalışanlarının ücretlerine yapılan iyileştirme sonrasında, ilk altı aylık dönem için seyyanen 850 TL, ikinci altı aylık dönem için seyyanen 450 TL, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için ise yüzde 5,50 zam yapılacak. Ayrıca bu dönemler için ise enflasyon oranının (TÜFE) yüzde 5,50'yi aşması durumunda, aşan kısma denk düşen tutar ücretlere ilave edilecek.

Ek olarak, sözleşmenin ikinci yılından itibaren Türk Telekom'un, sendika üyelerine Ramazan ve Kurban bayramları için 1000 TL tutarında bayram yardımı ödemesi yapması yönünde karar alındı.

"Türkiye'nin dijital altyapısına yaptığımız yatırımların yanında insan kaynağımıza da yatırım yapmayı önceliklendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, yıllardır tüm paydaşları ile dayanışma içinde çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden kurum olarak, şirketimizin güçlü finansal ve operasyonel performansını en çok insan kaynağımızın kalitesine ve özverisine borçluyuz. Türkiye'nin dijital altyapısına yaptığımız yatırımlar kadar insan kaynağımıza da yatırım yapmayı önceliklendirerek güçlü performansımızı sürdürülebilir kılma yolunda Türk Telekom ailesi olarak tüm çalışma arkadaşlarımızla 'tek yürek' olarak aynı ortak hedef doğrultusunda çalışmayı ilke edinmiş durumdayız. Bu sayede 'Türkiye'ye değer üretme' hedefiyle şirketimiz büyüyor, gelişiyor ve daha çok yatırım yaparak ülkemizin dijital dönüşümünü gerçekleştirmeye devam ediyor."

Önal, "Bu süreçte, başta Türkiye Haber-İş Sendikası'nın değerli yöneticileri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunar, neticenin sektörümüz ve çalışanlarımız için hayırlı olmasını dilerim. ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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