Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 60 günlük grev süreci

Kaynak: DHA

GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında sürdürülen toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde, ara bulucu sürecinin sona ermesinin ardından 60 günlük grev süreci başladı.Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan işçiler için 28'inci dönem, Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) işçileri için de 18'inci dönem toplu iş sözleşmelerinde, ara bulucu süreci sona erdi. 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2020 tarihlerini kapsayacak toplu iş sözleşmeleri için ara bulucu tutanağı tebliğ edildi. TTK toplu iş sözleşmesinde 27 Haziran 2019'dan, MTA toplu iş sözleşmesinde ise 28 Haziran 2019'dan itibaren 60 günlük yasal grev süreci başladı. TTK ve MTA toplu iş sözleşmelerinde, ücretlerle ilgili maddeler ve ücretlere bağlı maddeler dışındaki maddelerde anlaşma sağlanmıştı. Ücretlerle ilgili Türk-İş Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu, talepleri 19 Haziran 2019'da hükümeti temsilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na iletmişti.Türk-İş, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, en düşük ücretin 3 bin 500 lira olmasını, ilk 6 ay yüzde 15; 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü 6 aylar için de enflasyon+3 puan refah payı talep etti. Toplu iş sözleşmelerinde, hükümet ve Türk-İş Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu arasında hazırlanacak çerçeve protokolünün ardından Kamu-İş ile görüşmelerin sürdürüleceği belirtildi.GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, hükümete sundukları zam teklifini alıncaya kadar direnmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Yeşil, TTK ve MTA'da toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ara buluculuğun bittiğini ve 60 günlük yasal grev sürecinin başladığını belirterek, şöyle konuştu:"Hükümet teklifimizi kabul etmezse teklifimizi kabul edinceye kadar mücadelemiz devam edecektir. Hükümetin teklifini hemen kabul edecek halimiz yok. Biz maden işçisi için yapabileceğimizin en iyisini yapmak zorundayız. Bu bir grev sürecidir ve madenciye soracağız. Maden işçimiz kabul ederse hep birlikte sokaklara döküleceğiz" dedi.- Zonguldak