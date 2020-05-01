Toplu halde yürümek isteyen DİSK üyelerine polis müdahalesi: 15 gözaltı
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Toplu halde yürümek isteyen DİSK üyelerine polis müdahalesi: 15 gözaltı

Toplu halde yürümek isteyen DİSK üyelerine polis müdahalesi: 15 gözaltı
01.05.2020 10:54 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:54

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında iptal edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e yürümek isteyen DİSK üyeleri, ikazlara uymayınca polis müdahalesi ile karşılaştı.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında iptal edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e yürümek isteyen DİSK üyeleri, ikazlara uymayınca polis müdahalesi ile karşılaştı. Kendilerini durduran polise saldıran 30 kişilik gruptan 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle DİSK üyeleri, Şişli'deki genel merkez önünde toplandı. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında bu yıl iptal edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e yürümek isteyen DİSK üyeleri için otobüsle Taksim'e gidişlerine izin verildi. Ancak 30 kişilik grup, Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Polis, sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı. Valiliğin de yürüyüşe izin vermediğini belirten emniyet güçleri, gruptan temsilcileri araçlarla Taksim Meydanı'na götürmek istedi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yürümekte ısrar eden grup, polise mukavemette bulundu. Kendilerini durduran polise karşı koyan 30 kişilik gruptan 15 kişi, polisin yaptığı müdahaleyle gözaltına alındı. Gözaltına alınarak emniyet araçlarına bindirilen kişiler, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan, dünyayı etkisi altına alan küresel salgın yeni tip Covid-19 tedbirleri çerçevesinde Taksim'e gidecek DİSK üyeleri için geceden araç tahsisi yapıldığı öğrenildi. Ancak buna rağmen DİSK Genel Merkezi'nden "Taksim Meydanı'na yürüyeceğiz" diyerek İstanbul Valiliği'ne gece yarısı faks çekildiği, yetkililerden ise bu talebe olumsuz yanıt verildiği kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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