Toplu Gözaltılara AB'den Tepki

Türkiye'nin önde gelen insan hakları savunucuları Büyükada'da düzenledikleri bir toplantı sırasında gözaltına alındı.



Soruşturmada "kısıtlılık" kararı olduğu gerekçesiyle avukatlara detaylı bilgi verilmedi. Polisin ihbar olduğu gerekçesiyle toplu gözaltı işlemi uyguladığı açıklandı.



Gözaltına alınan 10 kişi arasında bulunan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser'in avukatı Naciye Demir şunları söyledi: "24 saat avukatlarla görüş yasağı getirmişler. Biz o süre boyunca görüşmedik ve hala bir bilgi alamadık, kısıtlılık kararı almışlar, bugün öğrendiğimize göre 7 günlük ek gözaltı süresi almışlar neden ve niçin alındıklarını ne onlara ne de bize söylemediler."



Toplu gözaltılar, Başbakan Binali Yıldırım'ın, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn'ı kabulünde de gündeme geldi.



Türkiye'nin hukuk devleti ilkelerine ve adil yargılanma hakkına saygı göstermesi gerektiğini kaydeden AB temsilcisi, Ankara'dan ayrılmadan önce basına yaptığı açıklamada son gözaltıları görüşmelerinde gündeme getirdiğini ancak ancak yeterli bir yanıt alamadığını bildirdi.



Uluslararası Af Örgütü yönetimi de gözaltıları eleştiren bir açıklama yaptı.



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Tags: gözaltılara tepki ABden Toplu euronews news Türkiye Gepost: 07 juli 2017