Toplu fotoğraf çektirenlere sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası
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Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Toplu fotoğraf çektirenlere sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası

Elazığ'da sosyal mesafe kuralına uymayarak toplu fotoğraf çektiren ve bunu sosyal medya hesabında paylaşan 17 kişiden kimlikleri tespit edilen 5'ine toplam 15 bin 750 lira para cezası uygulandı.

21.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 21.04.2020 20:14
Toplu fotoğraf çektirenlere sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası

Elazığ'da sosyal mesafe kuralına uymayarak toplu fotoğraf çektiren ve bunu sosyal medya hesabında paylaşan 17 kişiden kimlikleri tespit edilen 5'ine toplam 15 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun "Bütün alanlarda sosyal mesafenin en az üç adım (1,5 metre) olarak uygulanması" kuralına aykırı olarak bir iş yeri önünde 17 kişilik grubun fotoğraf çektirdiğini tespit etti.

Yapılan çalışmada fotoğrafta yer aldığı belirlenen, H.E, O.P, B.E, T.E. ve E.T.E'ye 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi hükmünce 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 15 bin 750 lira ceza uygulandı.

Fotoğraftaki diğer kişiler hakkında da kimlik tespitinin ardından aynı işlemin uygulanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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