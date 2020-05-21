Cenaze namazı kılınmasının ardından vakaların arttığı köyde, karantina sona erdi
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Cenaze namazı kılınmasının ardından vakaların arttığı köyde, karantina sona erdi

Nevşehir'de toplu cenaze namazı kılınması sonucu 60 kişiye koronavirüs bulaşan köydeki karantina sonlandı.

Cenaze namazı kılınmasının ardından vakaların arttığı köyde, karantina sona erdi
21.05.2020 12:02 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:30

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 900 nüfuslu köyde toplu cenaze kılınması sonrası 60 kişide koronavirüs tespit edilmişti. Köyde, vakaların ardından uygulanan karantina 29 günün ardından sona erdi.

KARANTİNADAKİ KÖYDE CENAZE NAMAZI KILDILAR

Ürgüp'te 900 nüfuslu Taşkınpaşa Köyü'nde oturan D.İ. ile eşi İ.İ., mart ayında Diyarbakır'da yaşayan oğullarını ziyarete gitti. Daha sonra evlerine dönen çift, öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede çifte yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine köy, 21 Nisan'da karantinaya alındı.Bu sırada köyde oturan Rıza Uzun, ciğerlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun'un köyde kılınan cenaze namazına çok sayıda kişi, katılarak, sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

Cenaze namazı kılınmasının ardından vakaların arttığı köyde, karantina sona erdi

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Cenaze namazı sonrası sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde köyde yaşayan 60 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu kişiler, daha sonra hastanede tedaviye alındı. Bu süreçte köy halkından 3 kişi de hayatını kaybetti. 57 kişiden bazılarının ise, tedavileri tamamlanarak sağlıklarına kavuştu.

KARANTİNA 29 GÜN SONRA SONA ERDİ

Taşkınpaşa Köyü'nde uygulanan karantina 29 günün ardından dün akşam saatlerinde sona erdi. Köyde hayat normale döndü.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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