Toplu balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Toplu balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Toplu balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor Van'ın Özalp ve Saray ilçesinde artan toplu balık ölümleri üzerine yapılan araştırmada balıkların şiddetli gök gürültüsünden şoka girerek öldüğü detayı üzerinde duruldu.

24.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:24

Toplu balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

VAN - Van'ın Özalp ve Saray ilçesinde artan toplu balık ölümleri üzerine yapılan araştırmada balıkların şiddetli gök gürültüsünden şoka girerek öldüğü detayı üzerinde duruldu.

Van'da son günlerde yaşanan balık ölümleri bölge halkını ve araştırmacıları endişelendirmeye başlamıştı. Özalp ilçesine bağlı Dönerdere ve Yumruklu göletleri ile Saray ilçe sınırlarında bulunan Dorutaş Göleti'nde yaşanan balık ölümlerinde artış yaşandı. İhbar üzerine bölgeye giden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve şube ekibi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ataman Altuğ, çok sayıda sazan balığı ölümüyle karşılaşmıştı.

Örnekler üzerinde analizler yapıldı

Laboratuvarda alınan su ve sazan balığı numunesi üzerinde analizler yapıldı. Göletlerde alınan sularda yapılan kimyasal analizlerde ölçülen değerlerin sazan balığının yaşamı için uygun değerler olduğu ve suda kimyasal bir bulguya rastlanılmadığı, balık numunesi üzerinde yapılan paraziter incelemelerde ise herhangi bir parazitin olmadığı görüldü.

3 ihtimal üzerine duruldu

Yapılan analizlerde 3 ihtimal üzerinde duran görevliler; balıkların termal şoka girerek, besinlerin azalması ve gök gürültüsünden dolayı şoka girerek ölmüş olabileceği tahmin ediliyor. Analizler neticesinde yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Balık ölümleri yaşanmadan önce bu bölgelere 2-3 gün boyunca yağışların yağdığı, bu nedenle balıkların yağıştan dolayı suyun dibine doğru gittiği ve yağışların durmasından sonra suyun diplerine doğru giden balıkların tekrar suyun yüzeyine çıktığı, dipteki ve yüzeydeki su sıcaklık farklarından dolayı balıklar termal şoka girerek ölmüş olabilir. Balıklar stok miktarına bağlı olarak göletlerdeki besinlerin azalmasından dolayı ölmüş olabilir. Bölgede 2-3 gün önce şiddetli gök gürültüsüyle beraber yoğun yağışın olduğu söylendi. Bu da sudaki canlılar için stresi artıran bir etkendir. Stresten dolayı balıklar şoka girerek ölmüş olabileceği tahmin edilmektedir."

Bölgede daha detaylı inceleme yapılacak

Bu göletlerde incelemelerin devam edileceği, ölümlerin tekrar yaşanması durumunda göletlerden balık numuneleri alınarak detaylı incelemelerin yapılacağı ifade edilen açıklamanın devamında, "Ölümlerin bu sebeplerden kaynaklanıp kaynaklandığını kesin olarak söylemek için bu göletlerde su kalitesi, stok yoğunluğu vb. konularda uzun bir süre çalışmak gerekir" denildi.

Toplu balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Demirtaş, Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum Haber
Demirtaş, Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek Haber
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Aşk-ı Memnu'daki Bihter Ziyagil karakteri, 10. ölüm yıl dönümünde Twitter'da anıldı
Aşk-ı Memnu'daki Bihter Ziyagil karakteri, 10. ölüm yıl dönümünde Twitter'da anıldı
Türkiye, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nde dönem başkanlığını devraldı
Türkiye, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nde dönem başkanlığını devraldı
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara...
Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı
Esenyurt'ta sel sularında mahsur kalan çocuk mahalleli tarafından kurtarıldı
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Yağmur Sarnıç'ın, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL teklif ettiği iddia edildi
Yağmur Sarnıç'ın, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL teklif ettiği iddia edildi
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Yöş Seda Sayan İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Bülent Uygun Mustafa Cengiz Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Toplu balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 15:43:24. #1.14#
title