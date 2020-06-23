Toplu balık ölümlerine çamur akan Asi Nehri neden olmuş
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Toplu balık ölümlerine çamur akan Asi Nehri neden olmuş

Toplu balık ölümlerine çamur akan Asi Nehri neden olmuş -Hatay'ın Samandağ ilçesinde binlerce ölü balığın kıyıya vurmasının sebebi belli oldu Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, hafta sonu yağışlar nedeniyle Asi Nehri'nin çamur aktığını, bu çamurun oksijeni...

23.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:46

Toplu balık ölümlerine çamur akan Asi Nehri neden olmuş

-Hatay'ın Samandağ ilçesinde binlerce ölü balığın kıyıya vurmasının sebebi belli oldu

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, hafta sonu yağışlar nedeniyle Asi Nehri'nin çamur aktığını, bu çamurun oksijeni engellemesi nedeniyle nehrin denize döküldüğü bölgede toplu balık ölümlerinin görüldüğünü belirtti

-Atik: "Amik Gölü, bir sigorta gölü gibiydi, aşırı yağışları tutuyordu ve yavaş yavaş bırakıyordu. Biz bu şekilde bir felaket yaşamıyorduk"

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde binlerce ölü balığın kıyıya vurmasının sebebi belli oldu. Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, hafta sonu yağışlar nedeniyle Asi Nehri'nin çamur aktığını, bu çamurun oksijeni engellemesi nedeniyle nehrin denize döküldüğü bölgede toplu balık ölümlerinin görüldüğünü söyledi.

20 Haziran Cumartesi günü vatandaşlar, Çevlik'te kıyıya vuran balıkları toplayıp evlerine götürmesinin ardından yapılan incelemede balık ölümlerinin sebebi ortaya çıktı. Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, Cumartesi günü Hatay ve çevresinde yağan aşırı yağışların Asi Nehrinin taşmasına neden olduğunu belirterek, Asi nehrine karışan binlerce ton toprağın çamur halinde aktığını söyledi. Balıkların yaşam alanlarındaki sularda oksijeni engelleyen çamurların solungaçlarına takılarak boğulmalarına sebep olduğunu ifade eden Atik, "Bununla beraber milyonlarca atıklar sahilimize yığıldı ve bu görüntü ortaya çıktı. Bize ihbar geldi ve bazı vatandaşların sahile vuran balıkları topladıklarını söylediler. Bu balıkların tüketilmesi sonucunda zehirlenmeler olabilir" dedi.

Asi Nehrinin taşmasının sebebinin, Amik Gölünün kurutulmasından sonra ve iklim değişiklikleri nedeniyle ani bastıran yağışlar ile ani kuraklıklar olduğunu söyleyen Atik, "Böyle durumlarda Asi Nehri binlerce veya sayamadığımız milyonlarca tatlı su balığını bu şekilde sahilimize atmaktadır.

Amik Gölü, bir sigorta gölü gibiydi, aşırı yağışları tutuyordu ve yavaş yavaş bırakıyordu. Biz bu şekilde bir felaket yaşamıyorduk. Ne yazık ki doğadaki doğal yapıları bozmanın bedelini ödüyoruz. Can ve mal kaybına neden olmakta ve en önemlisi doğanın kendisi tahrip olmakta. Demek istediğim bir santimlik toprak binlerce yılda oluşuyorsa, ne yazık ki beş dakikada gürül gürül akan Asi Nehrinin suları bizim Akdeniz'in sularına getiriyor ve aynı zamanda denizin kalitesinin düşmesine de neden oluyor" diye konuştu.

Toplu balık ölümlerine çamur akan Asi Nehri neden olmuş

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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