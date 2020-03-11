Toplu alan ve mekanlarda corona virüsten korunmak için alınacak önlemler neler? Toplu alanlarda Corona virüsten nasıl korunulur?
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Toplu alan ve mekanlarda corona virüsten korunmak için alınacak önlemler neler? Toplu alanlarda Corona virüsten nasıl korunulur?

Sosyal hayatımızın büyük bir kısmını okul, iş ve toplu taşıma gibi kalabalık alanlarda geçiriyoruz. Korona virüs malesef hayatımızın bir parçası oldu. Hergün hepimizi tedirgin eden bu salgına karşı özellikle bulaşma olasılığı olan fuar, otel, toplu taşıma gibi kalabalık alanlarda korunmak için neler yapmamız gerekiyor? Soruların yanıtı haberimizde.

11.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:47
Toplu alan ve mekanlarda corona virüsten korunmak için alınacak önlemler neler? Toplu alanlarda Corona virüsten nasıl korunulur?

Bütün dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını bütün insanlığı açıkça tehdit ediyor. Bütün ülkeler ve sağlık kuruluşları alarm durumunda. Bu salgın hastalıktan korunmak için devletler gereken önlemleri alıyor fakat biz insanlara da önemli sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz kalabalık alanlarda neler yapmalıyız detayları sizin için kaleme aldık.

TOPLU VE KALABALIK HALDE BULUNULAN YERLERDE ALINACAK ÖNLEMLER NELERDİR?

Misafirlerin, kişisel eşyalarını, örneğin valizlerini taşıyan kişilerin, virüs uzun süre cansız yüzeylerde yaşayamayacağı için hastalık varlığında dahi bulaştırıcı olması (hastalık yayılımında risk yaratması) beklenmemektedir. Ancak, genel olarak bu tür işlemler sonrasında derhal eller yıkanmalı veya alkol bazlı el antiseptiği ile el temizliği sağlanmalıdır.

Ayrıca, hastalığın yoğun olduğu bölgelerden gelen misafirler bulunması durumunda, misafirler arasında, ateşi olan, hapşırık, öksürüğü olan olur ise, bu kişiye tıbbi maske takılması ve sürücünün de kendini koruması için tıbbi maske takması tercih edilir. 112 aranarak bilgi verilmesi veya yönlendirilen sağlık kuruluşuna öncesinde haber verilerek gidilmesi sağlanmalıdır.

CORONA VİRÜSTEN KORUNMA

OTELLERDE ALINACAK ÖNLEMLER VE KORUNMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Konaklama tesislerinde su ve deterjanla standart temizlik yapılması yeterlidir. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, tuvalet ve lavabo temizliğine dikkat edilmelidir. Bu virüse özel olarak etkili olduğu öne sürülen bir takım ürünlerin temizlikte kullanılmasının fazladan koruma sağladığına dair bilimsel kanıt yoktur.

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.

Virüs cansız yüzeylerde uzun süre yaşayamayacağı için hastanın valizlerini taşıyan kişilere bulaş beklenmemektedir.Erişilebilir yerlere alkollü el antiseptiği konulması uygundur.

TURİSTLERİN GELDİĞİ RESTORANT VE MÜZE GİBİ YERLERDE ALINACAK ÖNLEMLER NELERDİR?

Genel enfeksiyondan korunma önlemleri alınmalıdır.

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

Yüzey temizliğinde su ve deterjanla standart temizlik yapılması yeterlidir. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, tuvalet ve lavabo temizliğine dikkat edilmelidir. Bu virüse özel olarak etkili olduğu öne sürülenbir takım ürünlerin temizlikte kullanılmasının fazladan koruma sağladığına dair bilimsel kanıt yoktur.

Erişilebilir yerlere alkol bazlı el antiseptiği konulması uygundur.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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